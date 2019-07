Lili es una perrita de 15 años con problemas de salut y con cataratas que no puede salir de Son Reus ni teniendo una familia que está dispuesta a adoptarla. Como ella, hay muchos más perros y gatos. Todo es porque existe una política que estipula un período de tiempo si, como pasa con Lili, llega a Son Reus con un chip y sus dueños van a recogerla. Sin embargo, el caso de Lili es diferente. Ella fue abandonada.

La presión que está recibiendo el nuevo regidor de Bienestar Animal, Ramón Perpinyà, para conseguir la liberación de Lili es máxima. Nieves Martín, portavoz de la Comisión de Seguimiento animalista de Baleares, explica que están luchando para que Lili pueda salir en adopción sin tener que cumplir con los plazos establecidos por culpa del chip: "Estamos presionando mucho a todos oara conseguir la salida de Lili. El dueño la abandonó y está claro que no irá para recogerla, además tendría que pagar unos tres mil euros".

Nieves, encontrando soluciones para Perpinyà, pone el ejemplo de la Comunidad de Madrid. En la capital, si un abogado lo permite, aunque el perro en cuestión tenga un chip y se deba proceder a la espera establecida por ley, se puede conseguir la adopción mediante una autorización: "Hemos enviado la ordenanza para que sepan que sí se puede hacer".

Una de las opciones que plantea Martín es, que si no sale en adopción, no esté en una jaula. Lili, recordemos, está enferma y según Martín debería estar en un contexto mucho más cómodo por su delicada situación: "No es normal llegar y ver a perros y gatos enfermos en una jaula. Al menos queremos que los saquen y estén en unas mejores condiciones".