Lavarse las manos, principal recomendación de Salud para prevenir el contagio del Coronavirus

Tras la confirmación del positivo en Coronavirus por parte de un ciudadano británico residente en Mallorca que está aislado en Son Espases, las autoridades sanitarias hacen un llamamiento a la tranquilidad.

El doctor Jordi Reina, el jefe Microbiología de Son Espases, ha subrayado que la población "no tiene que estar preocupada" por este virus respiratorio, que "se está comportando como la mayoría" de este tipo de procesos que "se pueden pasar en casa sin ningún problema".

De hecho, el caso de coronavirus de este británico ha sido "moderado o leve" porque estuvo con sintomatología durante unas 48 horas y su propio sistema inmunológico "controló la infección".

DIFÍCIL CONSEGUIR MASCARILLAS

La familia británica reside en Marratxí y allí los ciudadanos buscan mascarillas . No obstante, desde Salud Pública insisten en que la principal recomendación para prevenir es lavarse mucho las manos.

La directora General, Maria Antònia Font, explica que las mascarillas, que ya se han agotado en casi todas las farmacias, ofrecen una falsa sensación de seguridad. Recuerda el contagio se produce por contacto y las microgotas pueden estar en cualquier superficie. Por eso se aconseja el lavado de manos muy frecuente.

Ante cualquier duda por el coronavirus se recomienda llamar al 061.

La Conselleria de Salud ha preparado un vídeo con las recomendaciones

Com pots prevenir el contagi de virus i bacteris per via respiratòria?

S’han d’extremar les mesures higièniques per evitar-ne la transmissió, per exemple rentar-se les mans, tapar-se la boca en tossir, etc. @apmallorca @SAMU061IB #061SalutRespon pic.twitter.com/L2KHrLWb6C