Las pymes no pasan de la superficie de la transformación digital y es una prioridad para su supervivencia

Hablamos con Balta Tortella, director comercial de LSI Soluciones. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, lunes 27 de enero de 2020.

¿Cuál es vuestra trayectoria como empresa y qué ofrecéis a vuestros clientes?

LSI nació hace 30 años fruto de la fusión de 4 empresas del sector del desarrollo de software a medida. Muchos de nuestros clientes llevan con nosotros más de 25 años y algunos desde el inicio de LSI. Esto es así porque en LSI entendemos que el cliente es algo vivo y que necesita que el sistema informático se adapte a sus necesidades en cada momento. Esto se hace imprescindible en los tiempos actuales donde los cambios son vertiginosos y muy complicados.

En LSI ponemos a disposición de nuestros clientes el conocimiento de todos los años de nuestra trayectoria, para ofrecer las soluciones más innovadoras y eficaces del mercado. Como herramientas tecnológicas contamos con las mejores soluciones que hay a nivel mundial como son SAP y Sage de los que somos los partners oficiales en las islas. Tenemos un gran equipo de consultores y programadores certificados en estas herramientas tanto en Palma como en Barcelona donde tenemos una delegación.

¿Qué tipo de servicios os piden vuestros clientes?

Pues cada vez nos llegan más empresas que, conscientes de la importancia de contar con sistemas de gestión empresarial más eficaces y competitivos, nos piden ayuda para transformar digitalmente su negocio, algo de vital importancia hoy en día para seguir evolucionando como empresa. La tecnología permite mejorar los procesos logísticos de las empresas y mejorar el servicio que estas dan a sus clientes, algo clave para fidelizar y poder aumentar la cartera de clientes.

Y hablando sobre la evolución de las empresas, ¿según tu experiencia como profesional en el sector, cómo ves el panorama actual digital de las empresas en las islas?

Si bien es cierto que las PIMES empiezan a ser consciente de la velocidad del cambio y de la necesidad de adaptarse a estos cambios para seguir en el mercado, todavía nos encontramos con empresas que disponen de sistemas informáticos antiguos con pesados procesos de gestión que requieren de mucho personal y donde para poder sacar la información relevante tienen que hacer procesos de exportación y alimentar permanentemente complicadas hojas Excel. Estas empresas siguen funcionando porque llevan una inercia, pero esta inercia se está acabando y lo hace a una velocidad realmente increíble. El problema para estas empresas es que para cuando se dan cuenta de la necesidad del cambio ya han perdido una cuota de mercado enorme y es dificilísimo volver a coger el nivel en que se encontraban antes. Su competencia sí ha hecho los deberes y se ha posicionado por delante de ellas.

¿Entonces cuáles son las desventajas de estas empresas frente a la competencia o aquellas empresas que sí disponen de un sistema digital de gestión empresarial?

Los sistemas de acceso a la información y la gran oferta existente actualmente hace que los clientessean infieles por naturaleza. Ahora se busca calidad, inmediatez y servicio. El objetivo de las empresas hoy en día debería ser mejorar la experiencia de compra de sus clientes y ofrecerles un mejor servicio. Eso no es posible sin la ayuda de la tecnología aplicada de forma inteligente en la empresa. Imaginemos un restaurante que tiene el proveedor de congelados que le hace tres servicios a la semana. Un día antes el comercial lo visita y recoge el pedido para servir al día siguiente. Qué pasa si hay un consumo no previsto la noche de la entrega del pedido? ¿Se queda sin stock?¿tiene que dejar un recado en el contestador? Si este restaurante tuviera un proveedor que le proporcionara una APP para poder hacer el pedido cuando cierra el restaurante y que se le sirviera al día siguiente seguro que no cambiaría o si no es su proveedor lo incorporaría.

¿Por qué crees que estas empresas no quieren dar el salto a la transformación digital?

Cambiar el sistema informático y mejorar los procesos logísticos de la empresa son algo disruptivo y que implica un importante esfuerzo en los recursos humanos que tiene la empresa. Estos recursos normalmente ya se encuentran hasta arriba de trabajo por lo que el tener que sacar tiempo para la formación y adaptación al nuevo sistema se hace algo muy complicado. Los cambios nos sacan de nuestra zona de confort y eso es visto con malos ojos por parte del personal de la empresa. Aquí es fundamental la coordinación con el cliente para la información y formación del personal y sobre todo disponer de un sistema de implantación y migración de datos efectivo. Después de tantos años implantando soluciones de software en empresas hemos desarrollado un sistema estructurado que personalizamos para cada nuevo cliente y que minimiza muchísimo el impacto que supone para una empresa el cambio del sistema informático.

¿Qué les dirías a esas empresas que nos están escuchando para animarlas a dar el salto?

Que sean conscientes de la velocidad del cambio que estamos viviendo y que tengan presente que si ellos no lo hacen su competencia sí lo hará. Con los procesos de implantación adecuados el cambio de un sistema informático y logístico no tiene porqué ser un drama y es mucho más fácil de lo que se piensa.

¿Qué deberían hacer para digitalizar su empresa?

Lo primero es ponerse en manos de profesionales que tengan experiencia en su sector para que estudien su caso y sus necesidades a fin de ofrecerles la mejor solución. Pero también es muy importante lo que ocurre antes y después de que se haya instalado el nuevo software de empresa.

¿Qué quieres decir?

Pues que transformar digitalmente una empresa no sirve de nada si no se involucra absolutamente a todo el equipo desde el inicio del cambio, empezando por la alta dirección.

¿Y cómo lo hacéis o cómo lo gestionáis vosotros?

Una de nuestras prioridades es que la implantación del nuevo sistema se realice de forma total. De nada sirve cambiar el programa para hacer lo mismo de antes o no saber sacarle todo el rendimiento al nuevo sistema. Esto no se limita a la implantación si no que se hace extensivo a toda la vida del cliente. Para ello una vez pasado un tiempo desde la puesta en marcha hacemos una auditoría funcional para evaluar el nivel de aprovechamiento de esta nueva tecnología y del seguimiento de los nuevos procesos logísticos implantados. El hecho de estar físicamente en Mallorca nos permite dar un servicio muy cercano al cliente, aspecto muy importante en un proceso de implantación de un nuevo sistema informático. Más que proveedores de servicios somos el socio digital de nuestros clientes.

¿Cómo podéis vosotros ayudar a las empresas que estén pensando en dar el salto a lo digital? ¿Qué ofrecéis?

Hacemos un estudio de sus necesidades y les ofrecemos lo último en herramientas tecnológicas. Una de ellas es el sistema de gestión empresarial Sage, una de las plataformas de gestión empresarial más potentes a nivel mundial.

¿LSI Soluciones es proveedor de Sage?

Sí, somos el partner homologado oficial de Sage en las Islas Baleares y expertos en su implantación. Disponemos de un gran equipo de consultores y programadores certificados por Sage.

En términos generales, ¿qué es Sage y por qué es una buena opción para las empresas?

Sage más que un software de gestión es una plataforma sobre la que poder apoyar toda la tecnología necesaria para una correcta transformación digital. Conexión total con todos los interlocutores comerciales: clientes, proveedores bancos, organismos públicos, etc y con dispositivos como APPS de preventa/autoventa, , tienda virtual, B2B, SGA, oficina sin papeles, escaneo inteligente y más…

¿Podrías explicarnos brevemente cómo es el proceso de cambio desde que una empresa decide dar el salto a lo digital de la mano de LSI hasta que el programa está 100% en marcha?

El primer paso es estudiar los procesos logísticos de la empresa para ver los puntos débiles y susceptibles de mejora. Se presenta un proyecto con la tecnología necesaria para el cambio y los procesos logísticos implicados. Se elabora junto con el cliente el “análisis de alcance”. Es un documento en el que se detallan todas las adaptaciones necesarias, la descripción de los procesos y que servirá de hoja de ruta durante todo el proceso de implantación. En él también se detallan las personas implicadas en el proyecto por parte del cliente y de LSI, el calendario de implantación por departamentos, la migración de datos del sistema antiguo, la formación y la puesta en marcha. Periódicamente se realizan reuniones de seguimiento y control que permiten detectar a tiempo posibles desviaciones o incidencias teniendo el cliente toda la información acerca del proceso de implantación, lo que proporciona una enorme tranquilidad.