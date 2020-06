Las palabras de un senador de Mallorca que han indignado a los Policías

Indignación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Baleares tras las declaraciones del senador por el grupo político Més per Mallorca, Vicenç Vidal, donde Vidal sostiene que la Guardia Civil y la Policía Nacional ejercen brutalidad policial en su actividad profesional.

El Sindicato Unificado de Policía de Baleares exige una rectificación del senador y recuerdan que el representante público ha manifestado frases tales como “La violencia policial es un hecho en los Estados Unidos, pero también en España” haciendo referencia a que “próximamente se expresará también en las calles de Palma”.

El portavoz de SUP Baleares, Manuel Pavón, insiste en que no es la primera vez que miembros de esta organización política muestran el “aprecio” hacia su colectivo. ''A penas hace unos meses, sin justificación alguna, decían que la Policía no estaba integrada en la sociedad Balear'', recuerda. ''Buscan, como partido de coalición, el minuto de gloria. Esta vez lo han querido expresar en la Cámara Alta, faltando de nuevo al respeto de las personas que forman nuestro colectivo'', añade.

Los policías aseguran que el senador desconoce la realidad de la ciudad en la que vive y recuerdan que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están integradas por personas profesionales, capacitadas, formadas para ejercer la actividad que realizan, ajustando su actuación siempre a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

''Le aconsejaríamos a este senador, que la próxima vez que asista a la Cámara Alta, de la que percibe un elevado salario público, pregunte cuantos Policías y Guardias Civiles han sido infectados por el COVID-19 durante esta pandemia, con qué medios hemos contado para ejercer nuestra función y, cómo no, cuántos y cuáles son los altos cargos públicos en Baleares que perciben 22.000€ anuales en concepto de residencia sin tener que justificarlo y por lo que comparecerá en el Parlament Balear el director de la Oficina Anticorrupción, quizá de esta manera, en la siguiente valoración de nuestros ciudadanos “rasquen” el suficiente'', sentencia.

Ahir l'estat va contestar una pregunta clau que havia fet el company senador de @compromis@carlesmulet, del nostre grup @izqconfederal : voliem el llistat de denúncies per tortures acusant a la policia nacional espanyola la darrera dècada. Aquí estan. #dretshumans#justiciapic.twitter.com/77olnp5dme — Vicenç Vidal Matas (@vidalmatas14) June 4, 2020

Vox también pide la reprobación del senador

El diputado y portavoz de VOX en la cámara balear, Jorge Campos, ha anunciado que instará al Parlamento de las Islas Baleares a reprobar al senador Vicenç Vidal tras conocerse las declaraciones. ''Este es, de momento, el último ejemplo del sectarismo y odio que destila este personaje que no representa ni merece representar a los ciudadanos de Baleares en el Senado. Vidal se permite señalar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como fuerzas violentas y represoras. Lo dice desde Més per Mallorca, la franquicia de los amigos de los etarras en Baleares. Es un insulto intolerable para todos los baleares y españoles y para todas las gentes de bien que vivimos y creemos en la democracia”, asegura Campos.