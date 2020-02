Las legumbres, un superalimento que debería consumirse tres veces por semana

Hoy se celebra el Día Mundial de las Legumbres, uno de los alimentos más olvidados de los últimos tiempos a pesar de los beneficios nutricionales del consumo de este superalimento

Ha descendido su consumo en España más del 70 % desde los años setenta. Pese a sus buenas características nutricionales, ha pasado a estar en nuestras comidas tan solo una vez por semana, aunque las raciones recomendadas son tres.

Lo recomendable es que se consuman cinco kilos al año por persona, y ahora mismo solo llega a algo más de tres kilos. Si se duplicase su consumo ayudaría a mejorar la salud de la población, ya que es una fuente de energía, y la sostenibilidad del planeta porque su producción es muy barata y medioambientalmente sostenible.

Las legumbres contienen muchos nutrientes, un alto contenido en proteínas, aportan más de un 20 % de proteína origen vegetal, más de un 50% de hidratos de carbono, y son ricas en fibra por lo que son fundamentales para contribuir a mantener los niveles normales de colesterol, ayudan al control de la glucemia, promueven la pérdida de peso y previenen la aparición de enfermedades cardiovasculares.

CURIOSIDADES DE LAS LEGUMBRES

Sabías que... el cultivo de lentejas y garbanzos se remonta a los años 7000-8000 a.C.

Sabías que... los guisantes, altramuces, la soja y los cacahuetes son legumbres.

Sabías que... en Asia usan las legumbres, como los frijoles, para numerosos postres.

Sabías que... tienen la misma cantidad de potasio que los plátanos.

Sabías que... tienen más proteínas vegetales que la quinoa.

Sabías que... las lentejas tienen hierro, pero no tanto como se cree. Es hierro “no hemo” por lo que no se absorbe con facilidad. Hay nutrientes que ayudan a la absorción del hierro como son la vitamina C y vitamina A por lo que es mejor tomar las lentejas con alimentos que los contengan como el repollo o los kiwis.

Sabías que... mejoran el estreñimiento gracias a su alto contenido en fibras.

Sabías que... en el Imperio Romano las lentejas eran consumidas por el ejército y consideradas como un manjar por las clases altas y los garbanzos eran más populares entre las clases humildes.

Sabías que... los egipcios daban mucha importancia a las legumbres, se plantaban en huertos muy cuidados. En restos arqueológicos, como en las tumbas de la XII Dinastía, se han encontrado pasteles hechos con lentejas.

Sabías que... en España, las Comunidades Autónomas que más legumbres consumen son Aragón, Asturias, Navarra, Cantabria, Cataluña y País Vasco.

Sabías que... se consumen más de noventa kilos de frutas al año por persona, pero de legumbres no llega a tres kilos y medio.

Sabías que... los que más legumbres consumen son los mayores de cincuenta años, con una cantidad de más del 30 % superior a la media.

Sabías que... la pasta de legumbres está de moda, aporta casi lo mismo que las legumbres (sólo un poco menos de fibra), así que puede ser otra forma de tomarlas.

Sabías que... la soja es la legumbre que más contenido en calcio tiene.

Sabías que... las legumbres ricas en ácido fólico son muy importantes durante el embarazo para prevenir malformaciones en el feto.