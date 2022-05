Las gasolineras de Balears denuncian nuevas exigencias de Hacienda para pagarles lo que les debe por la bonificación que han tenido que avanzar para devolver a los clientes los 20 céntimos por litro de combustible.

El presidente de la Asociación de las Estaciones de Servicio de Balears, Joan Mayans, asegura que los nuevos requisitos que ahora se solicitan "pueden llegar a ser hasta ilegales" al no estar contemplados en el Real Decreto pactado.

Con todo este nuevo panorama, insiste Mayans en que muchas de las gasolineras de las islas todavía no han cobrado las cantidades que han tenido que adelantar en el mes de abril y eso está causando graves perjuicios a las empresas, con especial incidencia en las pequeñas. Asegura que están abocadas al cierre si no cobran de forma inminente.

PROBLEMA QUE SE EXTIENDE A NIVEL NACIONAL

La Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR) y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) denuncian que la mayoría de las empresas aún no han cobrado la devolución de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible.



En un comunicado conjunto, ambas patronales sostienen que más de la mitad de las estaciones de servicio españolas "todavía no han cobrado las cantidades que han tenido que adelantar en el mes de abril para atender la decisión de la Administración de bonificar con 20 céntimos el precio del litro de combustible".



De momento, denuncian, no hay respuesta por parte del Ministerio de Hacienda sobre cuándo se van a poder cobrar las cantidades adelantadas por los empresarios del sector.

Asimismo, la falta de desarrollo del decreto y el diferente desarrollo de la norma en las diferentes comunidades autónomas ha provocado un caso burocrático y confusión con Hacienda, lo que ha desembocado en "asfixia económica, caos administrativo e inseguridad jurídica".