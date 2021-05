Largas colas en el aeropuerto de Palma debido a los controles de seguridad

Salud ha notificado 41 nuevos contagios y dos fallecimientos, aunque son de meses pasados y han sido detectadas tras una revisión del registro de mortalidad.

No hay cambios en los hospitales, donde hay ingresados en la UCI 15 pacientes y 33 en planta. La incidencia acumulada sigue bajando, estamos en unos 42 casos por 100.000 habitantes y todas las islas estaremos el domingo en nivel 1, pero aun con restricciones duras.

A partir del domingo y durante dos semanas la restauración de Mallorca e Ibiza vuelve a abrir sus interiores, aunque solo hasta las seis de la tarde, mientras que las terrazas estarán abiertas hasta las once de la noche. Los establecimientos con terraza podrán ocupar el 30% de sus espacios interiores y los que no tengan podrán acoger hasta el 50% del aforo con un máximo de 150 personas.

Unas medidas que no han gustado a los restauradores. Desde Emytra, la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Calvià, asegura que no hay expertos sanitarios que justifiquen la prohibición de interiores de noche y no de día. Dice que lo único que hacen es no poder sacar a trabajadores de los ERTE, ni cubrir los gastos de los locales. En la misma línea se manifiesta la presidenta de Pimeef Restauració, Verónica Juan, quien lamenta que pidieron al Govern priorizar la noche al día.

Estas nuevas medidas entrarán en vigor junto con la ampliación hasta del toque de queda hasta las 12, y el número de personas que se pueden reunir en espacios exteriores que pasa de 6 a 8 después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares haya vuelto a avalar esta medida.

También desde el domingo se relajan los controles en puertos y aeropuertos para vacunados y visitantes de comunidades con una incidencia acumulada de menos de 60 casos.

Unas medidas que han generado dudas

Las familias numerosas se quejan de que no pueden ir a comer a restaurantes sentados en la misma mesa, aunque sean del mismo núcleo de convivencia. Lamentan que se permita reuniones de 6 y 8 personas, pero que en los restaurantes solo se permitan mesas de 4 e incluso de 4 nucleos de convivencia pero no puedan comer juntos padres e hijos.

La conselleria de Salud insiste en que no hay excepciones posibles en restauración. El número de personas por mesa es el que marca la normativa, sin especificar si son convivientes o no, por tanto 4 comensales por mesa.

Otras dudas se plantean a la hora de viajar. Los residentes que salen de las islas, ¿deben regresar con PCR? ¿Hasta cuando?

Los residentes tienen la opción de hacerse una PCR y a partir de ahora también antígenos en origen en los laboratorios concertados de manera gratuita. Se mantiene mientras sigan los controles. Otra opción es pedir cita en 48h en Covid Express o pedirla con antelación, de manera que cuando aterricen en las islas pueden ir directos o hacer cuarentena de 10 días directamente.





Largas colas en el aeropuerto de Palma

Una tema que preocupa también son las colas y la esperas en los controles a la llegada al aeropuerto. En este caso dice Salud que se intentará agilizar al máximo la petición de documentación y recuerdan que si vienes con el formulario sanitario cumplimentado y la prueba hecha en origen es mucho más rápido .

