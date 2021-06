El lamento de los empresarios ante las ayudas del Gobierno: "Estamos endeudados con amigos y familia"

La reactivación de la que tanto hablan el Gobierno central y el balear aún no la notan las empresas lo que sí sufren todavía es la lentitud y las complicaciones a la hora de pedir y de cobrar las ayudas.

Baleares dispone de 855 millones de euros con la que se quiere ayudar a unas 33.000 empresas y autónomos de las islas, pero cuando falta una semana para que finalice el plazo para pedirlas solo 4.000 han presentado la solicitud. El Govern balear quiere que para la segunda quincena de julio las empresas puedan empezar a cobrar las ayudas para compensar los efectos de la COVID.

De hecho, la Asociación Restaurantes, Bares y Cafeterías de Mallorca (RBC) denuncia que pocas personas podrán conseguirlas y hay muchas dudas entre los empresarios.

Javier González ha recordado que la gran mayoria de afectados durante la pandemia han sido pequeñas y medianas empresas familiares. Lamenta que, por ejemplo, muchas no puedan justificar sus deudas porque han estado cumpliendo con sus obligaciones y ahora se ven penalizados con estas ayudas que son para cubrir deudas que han pagado con sus ahorros.

"En una economía familiar en los malos tiempos nos ayudamos unos a otros, hay gastos y ayudas que nos damos entre familia que son muy difíciles de justificar, y sobre todo a nivel empresarial no cuentan como una deuda pero estamos endeudados con la familia y las amistades. Si has sido responsable, has pagado a tus proveedores, a tus empleados o la Seguridad Social esforzándote muchísimo y muchos nos debemos nuestras propias nóminas cómo vamos a poder justificar esas deudas", se lamenta este restaurador.

También la presidenta de RBC, Eugènica Cosí, ha criticado "la nefasta redacción" de las ayudas estatales que "dificulta la comprensión de lo que se publica".





El plazo para poder solicitarla en Baleares finaliza el 28 de junio

El plazo para solicitar estas ayudas finaliza en Baleares el lunes 28 de junio y todo el dinero que no reciban las empresas volverá al Gobierno central. El conseller de Modelo Económico, Iago Negueruela, ha hecho un llamamaiento a los autónomos de las Islas para que soliciten el pago de los 3.000 euros que les correspnde casi de forma automática.

También la patronal Pimem ha instado a las empresas y a los autónomos a presentar cuanto antes solicitudes para beneficiarse de las ayudas estatales ante la crisis de la covid y ha criticado los requisitos que limitan el acceso a esos fondos. Pimem considera "muy preocupante que solo 4.000 empresas de las 33.000 previstas se hayan acogido a las ayudas covid" y alerta de que se puede desaprovechar "una oportunidad histórica".



La primera de las razones por las que, a juicio de la patronal, la convocatoria ha tenido poco éxito por el momento "es que las empresas no tienen deudas". La segunda causa que apunta la Pimem es que muchas empresas tuvieron pérdidas en 2019, el año de referencia para las pérdidas del 30 % en 2020 exigidas como requisito para poder acceder a los 855 millones de ayudas estatales.



Otras razones que dificulta que se aprovechen esos fondos es que están excluidas de las ayudas las empresas con deudas con Hacienda y la Seguridad Social.



Además, Pimem lamenta que el régimen sancionador de las ayudas "es muy duro, y este es un hecho que ha provocado que muchas pymes y autónomos no den el paso".





