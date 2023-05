La labor de la Iglesia, indispensable en un contexto de inflación desbocada

Estamos en plena campaña de la declaración de la renta y te recordamos que, como contribuyente, tienes la posibilidad de donar el 0,7% de tus impuestos. Hay dos casillas que puedes marcar la de la Iglesia y la de otros fines sociales. Son complementarias y no excluyentes.

Cuando marcas esas casillas estás ofreciendo la posibilidad de que se pueda seguir ayudando a mucha gente que lo necesita, y más en un contexto de crisis económica y de inflación como el que sufrimos. Las necesidades han aumentado y afortunadamente, según explica el ecónomo del obispado de Mallorca, Miquel Noguera, cada año son más los contribuyentes que optan por marcar esa casilla que permite a la Iglesia su labor de acompañamiento a los más vulnerables. La sociedad española nunca ha dado la espalda a la labor social de la Iglesia con los más débiles, todo lo contrario. En la campaña de 2022, más de 84.000 personas marcaron por primera vez la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta, lo que supuso más del doble que en el año anterior.

Decisión libre

Noguera recuerda que marcar la ‘X’ de la Iglesia es una decisión libre que no perjudica a nadie y no tiene coste alguno, porque ni te cobran más ni te devuelven menos. Es un ejercicio de democracia fiscal, ya que es de la pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos. Es decir, si la dejamos en blanco, es el Estado el que decide por nosotros sobre esa pequeña cantidad, por eso, el ecónomo de la diócesis de Mallorca, invita a que no se dejen esas casillas en blanco.