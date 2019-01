La justicia investiga a tres colegios de Ibiza por las horas de castellano

Los colegios de Es Vedrà, el CEIP Can Guerxo y Colegio Mare de Déu de les Neus deberán acreditar su proyecto lingüístico por orden del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y a raíz de la demanda de un padre contra la Conselleria de Educación. El demandante, Francisco López, ha explicado que es la última parte del proceso judicial iniciado en 2017 cuando pudo comprobar cómo su hijo "no podía matricularse en un centro en el que se impartieran clases en castellano". López ha relatado que estos colegios no tienen expuestos en las webs sus proyectos lingüísticos y, así, van a demostrar que "en los centros públicos de Baleares no se imparte el castellano".

Según ha dicho, no busca que el catalán no se imparta en los centros, sino que se enseñe de manera "equitativa" junto al castellano. El objetivo, ha reiterado, es "salvaguardar los derechos" de su hijo y que el caso no se repita, sin importarle las críticas u ofensas que, ha dicho, ha recibido a través de las redes sociales.

"El objetivo final de la demanda es demostrar al Gobierno central, que tampoco lo debe creer, que en los colegios públicos de Ibiza a los niños de tres a seis años no se les imparte nada en castellano".

El Tribunal Supremo estableció en 2013 que debe haber una proporción de enseñanza en castellano y catalán en la escuela pública.

Según la encuesta de Usos Lingüísticos en las Islas Baleares el 80% de los jóvenes baleares de entre 15 y 29 años domina el catalán a nivel escrito y oral pero solo el 50% lo usa habitualmente. Los mayores de 65 años son los habitantes que hacen un mayor uso del catalán.