Juli Fuster dimite como director general del IbSalut "con la conciencia tranquila"

El Govern ha nombrado a Manuel Palomino como nuevo director general del Servicio de Salud de Baleares en sustitución de Juli Fuster que renuncia del cargo tras una condena del Tribunal Superior de Justicia de Baleares al haber intervenido en una oposición de funcionarios a la que se presentó su hija y que ganó una plaza como anestesista en Son Espases.

Pese a todo, el portavoz del Govern, Iago Negueruela ya pone en valor la experiencia profesional del nuevo. Dice que lleva más de 20 años de experiencia profesional en gestión sanitaria.





REACCIONES

El portavoz popular, Toni Costa, considera que Patricia Gómez debe explicar en el Parlament qué sabía sobre este hecho e insta a que se aclare si hay más plazas que se han adjudicado en procesos donde han intervenido altos cargos familiares de los concurrentes, tanto en el Ib-Salut como en otros organismos de la administración autonómica.

Los populares no entienden por qué Fuster no ha dimitido antes y ha esperado a la sentencia y el portavoz del Govern, Iago Negueruela, asegura que el ejecutivo desconocía el recurso judicial contra la intervención del ex director general del Ib-Salut.



Afirma Negueruela que no hacen injerencias en el reparto de los casos que pasan en la Abogacía e insiste en que lo ocurrido se ha debido a un error administrativo y defiende que el Govern es muy escrupuloso en el cumplimiento de su código ético.



En esta misma línea la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha agradecido a Fuster su labor al frente del IbSalut y le ha mostrado todo su apoyo.





"CON LA CONCIENCIA TRANQUILA"

Palomino sustituye a un Juli Fuster especialmente emocionado hoy en una multitudinaria rueda de prensa en la que ha anunciado que ya ha dimitido de manera oficial como director general del IbSalut.

Aunque no descarta poder ayudar en los proyectos que le encarguen desde el Govern, ha incidido en que es médico de familia, por lo que tras unos días de desconexión va a decidir sobre su futuro profesional. Eso sí, asegura que no ha intentado beneficiar a nadie.

Con todo, Fuster asegura que que, debido a su cargo, ha firmado "absolutamente todas" las resoluciones de los tribunales de oposiciones "sin cuestionar ninguna de las decisiones que tomaban".

Así ha resumido Juli Fuster lo sucedido pero detallamos ahora nosotros el trasfondo de la polémica.

Fue el pasado viernes cuando Ultima Hora publicó la información referente a la sentencia del TSJIB. Aunque la condena es al Govern, el tribunal le reprochaba al director del IB-Salut el no haberse abstenido en un proceso en el que participaba su hija. También ese día llegó la notificación de la Abogacía al IB-Salut.

Fuster asegura que, hasta entonces, no era consciente de que hubiera una demanda y que se enteró el mismo viernes, cuando se encontraba de dos días de vacaciones en un viaje a Asturias.

Una vez conocidos los hechos que contravenían a la Ley del Bon Govern y al código ético aprobado por el Govern del que forma parte, comunicó su intención de dimitir.