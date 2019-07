Pocos minutos después de que el presidente Ingo Volckmann haya anunciado en Deportes Cope su fichaje, el Club hace oficial la incorporación del centrocampista José García.

Se trata de un centrocampista cedido por el Extremadura de Segunda División, ocupará ficha sub 23 ya que tiene 22 años. Es un jugador que puede actuar como centrocampista por el centro o por la banda.

El Atlético Baleares ha hecho oficial el fichaje con una curiosa imagen del director deportivo Patrick Messow corriendo junto al segundo entrenador Iñigo Arriola que le pide fichajes.

El jugador se incorporará seguramente a la concentración en el Pinatar.

Volckmann no vende.-

El presidente balearico y máximo accionista, ha dicho en Deportes Cope Mallorca que ha habido varias tentativas para comprarle el club, pero que ni las ha escuchado. Volckmann se ha comprometido en el programa a que continuará encabezando el proyecto más años, por lo menos hasta 2025 ha dicho.

Además, ha dicho que el Estadio Balear seguirá llamándose así, aunque se le puede añadir algún nombre comercial para conseguir más ingresos, y ha dado por hecho que será una firma que lleva años apoyando al Club.

No se ha mostrado descontento con la opción de que haya un recuerdo permanente para él en el Estadio Balear, como propugnan algunos aficionados, que querrían que el estadio o una grada llevara su nombre. "El estadio no porque seguirá llamándose estadio Balear, pero quizá el nombre de la tribuna accedería".

Además, Volckmann se ha mostrado dolido con el Ibiza de Amadeo Salvo: "han querido ser como nuestro filial porque nos han querido fichar a seis jugadores, creo que esto no es normal, yo no lo haría nunca. Al final se han llevado a dos, pero quisieron llevarse seis. Hablamos con ellos y su director deportivo Soriano dijo que eran jugadores libres, está bien, pero yo no lo haría".

Finalmente, ha asegurado que el At.Baleares comenzará la liga en el Estadio Balear casi seguro, ya que la instalación del césped y de los asientos en la tribuna marcha a buen ritmo.