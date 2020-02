Joan Pocovi: "el matadero acumula una deuda de 800.000 euros, no podemos aguantar más"

La preocupación del sector ganadero de Mallorca está más que justificada ya que la situación financiera por la que atraviesa el Matadero de Palma no hace ser muy optimista. El administrador de la empresa, Joan Pocoví, en declaraciones a COPE ha explicado que la importante deuda que acumula no deja otra opción que cerrar si antes de final de mes no hay una solución clara sobre la mesa.

Ha explicado que la empresa pierde 400.000 euros al año y llevan casi 800.000 euros de deuda acumulada. Con estos números " la empresa no puede aguantar, sintiéndolo mucho por los ganaderos si no nos dan una solución no tenemos más remedio que cerrar, ya no podemos más".

Pocoví recuerda que hay unas 70 personas que trabajan en el matadero y también se quedarán desamparados."Parece que quieren que se cierre y se equivocan, porque si el matadero se cierra el marrón lo sabran cuando se cierre".

Y es que recuerda que el matadero de Felantix no esta preparado para el sacrificio de vacuno y el de Inca es tercermundista, se pregunta "¿dónde vamos a matar si se cierra el de Palma?, habrá que llevar a terneros y corderos desde aquí a la península y luego traerlos".

El administrador del Matadero reconoce que la Conselleria de Agricultura ha mostrado buena predisposición pero que los 160.000 euros que aporta cada año son insuficientes, con los 400.000 euros de pérdidas que se producen en estas instalaciones.

Una postura muy distinta a la que ha mostrado el Ayuntamiento de Palma. Recuerda Pocoví que en 2018 Antoni Noguera, siendo alcalde de Palma apalabró 150.000 euros para cubrir las pérdidas de 2018 y que no se cerrara el matadero. Un dinero que nunca llegó aunque a posteriori firmó una carta certificada que comprometía ese pago. Ahora, señala Pocoví, "el Ayuntamiento dice que ese documento no tiene ningín valor, que no se puede realizar el pago y que no es legal" .

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Palma se ha encargado una auditoría sobre las cuentas del Matadero que se presentará en los próximos días.