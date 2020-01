La isla de Cabrera va al cole

Hablamos con Albert Ambrós, geógrafo especialista en Medio Ambiente. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, martes 21 de enero de 2020.

Un proyecto de Excursions a Cabrera recorre distintas escuelas de Mallorca para concienciar a los menores sobre la importancia del parque nacional. Los alumnos a los que van dirigidas estas charlas tienen entre 6 y 12 años.

Tal y como nos ha contado Albert Ambrós, geógrafo especialista en Medio Ambiente, hoy ha estado en una escuela de Manacor con niños de 6 años. Les ha contado lo que encuentran en Cabrera cuando realizan las excursiones, los animales que hay y los que no. Por ejemplo, les muestra vídeos de rescate de tortugas heridas. Ambrós dicen que prestan mucha atención porque las “historias que les cuento son en primera persona, que me han pasado a mí”.

El geógrafo también les habla de la posidonia. Cuando la ven en la playa, “para ellos es suciedad, pero entonces les cuento que gracias a la posidonia tenemos playa y les cambia la cara”. Además, asegura Ambrós que se quedan muy bien con las cosas que les explica, porque se lo repiten.

El objetivo primordial de este proyecto es la concienciación sobre el patrimanio natural que tenemos y qué papel juega Cabrera.

Los alumnos, a pesar de la corta edad, también dejan al geógrafo “con la boca abierta. Me cuentan anécdotas, como que vieron un cocodrilo y lo salvaron del plástico. Esto me lo dijo uno con 4 años. Sorprende la sabiduría de algunos, como en una clase de infantil, que hacíamos un debate, uno me habló sobre los volcanes submarinos, me preguntaron si había animales y otro alumno me dijo que allí vivían unos organismos muy pequeños que se alimentan de lo que echan los volcanes. Me dijo que lo sabía por los dibujos animados que le pone su padre sobre animales, los documentales”.

Estos pequeños saben de sobra el daño que provoca el plástico en nuestro entorno y “siempre dicen que ellos lo recogen, es muy importante que la generación que viene se eduque con esta perspectiva”, asegura Ambrós.

De hecho, al día siguiente de las charlas, muchos niños le cuentan que fueron a la playa a recoger plástico.

Durante enero y febrero seguirán recorriendo colegios de Mallorca.