El irreal día en el que debutó el Mallorca en la Liga de Campeones

Nunca se olvida un día así, porque todo el mundo sabe qué estaba haciendo el 11 de Septiembre de hace 18 años cuando el mundo se paralizó por el ataque a las torres gemelas. Y los mallorquinistas tampoco, porque tienen seguramente un recuerdo agridulce del día en el que su querido Mallorca debutaba en la Liga de Campeones en mitad del estupor general por lo que estaba sucediendo en Nueva York, un día que parecía irreal.

Casi nadie tenía el cuerpo ese día para muchas cosas, mucho menos lúdicas, divertidas o pasionales como ver a tu equipo de fútbol. No reaccionó la UEFA ese día que no sabía muy bien qué hacer y no paró el fútbol, cosa que sí hizo al día siguiente. El RCD Mallorca había superado al Hajduk Split en la previa y ese 11 de Septiembre fue el día del estreno en la Liga de Campeones, algo increíble para un club como el bermellón que tocó el cielo esos años con el tercer puesto en la liga( por segunda vez) y la disputa de la mejor competición de clubes.

El Mallorca se enfrentaba al Arsenal de Arsene Wegner en Son Moix, un gran partido de los Ibagaza, Eto'o y compañía en el que el triunfo se quedó en casa merced a un penalti convertido por Vicente Engonga.

Un día en el que los mallorquinistas se repusieron para seguir disfrutando en las siguientes semanas de la experiencia sin parangón de vivir con su equipo la Champions League, y una temporada por cierto que a punto estuvo de costar el descenso a segunda división.