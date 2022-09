Intervienen 400 objetos ilegales en una operación contra la venta ambulante en Palma el fin de semana

La Policía Local de Palma ha intervenido cerca de 400 objetos entre bolsas, carteras, gorras y gafas en una operación contra la venta ambulante desarrollada este fin de semana en la ciudad. Según han detallado este lunes en nota de prensa, el control se llevó a cabo en las zonas de Dalt Murada, plaza Major, Passeig del Born y en la playa Can Pere Antoni el sábado.

Asimismo, el día anterior, los agentes desalojaron a ocho turistas de un establecimiento hotelero de Playa de Palma por mal comportamiento, y en plaza Madrid, el Grupo de Actuación Preventiva denunció a un local por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.

El sábado, además de la operación contra la venta ambulante, la Policía Local llevó a cabo un operativo conjunto con la Policía Nacional y los inspectores de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral.

Así, se procedió a la inspección de una discoteca de Playa de Palma, en la que los agentes levantaron actas por falta de seguro, no exhibir la licencia ni la documentación técnica, tener los extintores caducados, utilizar cachimbas, no tener medidor de CO2, no tener indicada la salida de emergencia o por falta de información en el cartel indicador de existencia de cámaras de videovigilancia.

Por otro lado, la Policía Nacional localizó a una persona con una orden de alejamiento y los inspectores de trabajo constataron que un repartidor de publicidad dinámica efectuaba su actividad sin contrato laboral.

INFRACCIONES EN SANTA CATALINA

En Santa Catalina se denunciaron 41 infracciones de tránsito, ocho actas de infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana --una de ellas por consumo de cocaína en la vía pública--, seis actas de denuncia por hacer botellón en el Jonquet, tres por ordenanza reguladora del uso cívico de los espacios públicos, dos por ensuciar la vía pública, otras dos por venta ambulante y la inmovilización de un vehículo que circulaba sin placa de matrícula.