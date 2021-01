Interpuestas en Ibiza 29 denuncias por no cumplir el toque de queda o no llevar puesta la mascarilla

La Policía Local de Ibiza, junto a agentes nacionales, han levantado un total de 29 actas de denuncia por incumplimiento de las normas sanitarias.

Éste es el resultado de los primeros dispositivos conjuntos para el control de las nuevas restricciones. Según ha informado este jueves el Ayuntamiento de Ibiza en un comunicado, 17 denuncias han sido interpuestas por no cumplir el toque de queda y otras 12, porque no llevaban la mascarilla.

Estos dispositivos conjuntos se prolongarán, por lo menos, hasta el próximo 30 de enero.

CUATRO SANCIONES POR REUNIONES EN UNA VIVIENDA

Agentes de la Policía Local de Santa Eulària han abierto expediente a cuatro personas por estar reunidas en una vivienda de la calle César Riquer Puget.

Un particular alertó este miércoles sobre las 19.00 horas de la presencia en un piso de varias personas no convivientes, un hecho que fue reconocido por los cuatro ocupantes de la casa.

Así, se les levantó acta con propuesta de sanción por no respetar la norma que estipula que no se pueden realizar encuentros con personas no convivientes.

En las últimas horas, también otras dos personas propuestas para sanción fueron descubiertas en la calle Teniente Coronel Costa Ribas, también de la población de Santa Eulària, a las 01.30 horas de este jueves sin que pudieran justificar su presencia en la vía pública.

LOS CONTAGIOS SE DISPARAN EN IBIZA

Baleares suma 621 casos por coronavirus en las últimas 24 horas y cuatro fallecidos. La tasa de positividad es del 12%. En la isla de Ibiza los datos se han disparado: la incidencia en los últimos 14 días es de 1.014 casos por cada 100.000 habitantes y la tasa de positividad alcanza el 25%.

Ibiza se encuentra ahora en un crecimiento exponencial de los casos. Los contagios afectan ya a toda la isla y, por este motivo, se van a hacer cribados poblaciones. De todas maneras el portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas, Javier Arranz, lamenta que los casos continuarán aumentando en los próximos días.

Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Antoni de Portmany se sitúan este jueves entre los cinco municipios de Baleares que registran entre sus vecinos el mayor número de casos activos de Covid-19.

Según la última actualización del portal de datos del Servicio de Epidemiología, con datos del 13 de enero, Vila tiene a día de hoy 737 pacientes activos --el lunes tenía 467--, Santa Eulària des Riu registra 405 activos y Sant Antoni de Portmany, 342. Palma sigue siendo el municipio con más activos --4.109 de los 10.233-- registrados en las Islas. Calvià, por su parte, tiene 512 activos.