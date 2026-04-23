El innovador cambio en Menorca para proteger a los niños víctimas de violencia: "Ponemos al menor en el centro"

El Consell Insular, en colaboración con el Govern Balear y Save the Children, ha puesto en marcha el grupo de trabajo para la implantación del modelo Barnahus (Casa de los Niños, en islandés). Este sistema revolucionario busca transformar por completo la atención a los menores que han sido víctimas de violencia o abusos, eliminando el tortuoso recorrido institucional que debían realizar hasta ahora.

Un espacio seguro para evitar el trauma

La clave de este modelo es la creación de un entorno amable y adaptado, similar a un hogar, donde el menor recibe toda la atención necesaria —médica, judicial, policial y psicológica— en un mismo lugar. Se acaba así con la llamada revictimización, impidiendo que el niño tenga que revivir su trauma una y otra vez en diferentes despachos.

La consellera de Bienestar Social de Menorca, Carmen Reynés, ha explicado la importancia de este giro de 180 grados en la gestión de estos casos: "Lo más importante es poner al menor en el centro de todo el sistema y evitar su revictimización. Ese es el cambio", ha subrayado con contundencia.

Contar una y otra vez la misma historia, y eso tiene un impacto muy duro". Carmen Reynés Consellera de Bienestar Social de Menorca

El fin del "calvario" institucional

Hasta la fecha, el protocolo obligaba a los menores a enfrentarse a un sistema diseñado para adultos. Reynés ha recordado el impacto negativo que esto genera en la recuperación de las víctimas: "Ahora, cuando un niño sufre este tipo de violencia, tiene que pasar por distintos servicios (policía, hospital, juzgado) y contar una y otra vez la misma historia, y eso tiene un impacto muy duro".





Con la llegada del modelo Barnahus, la lógica se invierte: son los profesionales los que se desplazan al entorno del niño. "Creamos un espacio seguro y adaptado donde el menor es atendido por todos los profesionales, pero sin tener que revivir su historia continuamente", señala la consellera.

Este avance sitúa a Menorca a la vanguardia de la protección de la infancia, garantizando que la justicia y la sanidad trabajen de la mano para que el proceso de recuperación comience desde el primer minuto, priorizando siempre la salud emocional de los más pequeños.