Ingenieros de caminos reclaman más planificación para ejecutar infraestructuras y afrontar la saturación

El colegio de Ingenieros de Baleares denuncia la lentitud de la administracion pública para acometer obras que eviten inundaciones. Un claro ejemplo es la situación de los recusos hídricos, señala la decana del Colegio, Sara Lobato.

Se van a realizar cambios para mejorar el Cauce del Torrent de Ses Planes de Sant Llorenç i S'illot y del Cauce del Torrent Gros y Bárbara para reducir el riesgo de inundación. Unas obras que no se realizaron en 2022 y de la que piden a las administraciones una mayor rapidez para que estas puedan dar comienzo.

En cuanto a los servicios ferroviarios, Lobato se ha referido a la ampliación que se está planificando para el metro de Mallorca que es totalmente necesaria. Ha abordado también la implantación del tranvía en la ciudad como una alternativa al resto de transporte. Asegura que han presentado alegaciones concretas para tratar de mejorar, como puede ser en el trazado el paso por algunos barrios u otros para que la demanda sea más alta, aunque este servicio está aún en su primera fase de planificación.

La decana del Colegio, Sara Lobato, ha reconocido que las actuales infraestructuras son "evidentemente" insuficientes y ha resaltado la importancia de la planificación. "¿Tenemos que ejecutar más? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta donde la planificación diga. No puedes decir 'no quiero más gente' sin planificarlo'. No puedes decir 'quiero menos coches' sin planificarlo'. Nuestra industria es la turística y debemos trabajar con ella", ha afirmado.

PLANIFICACIÓN COHERENTE

Y en materia de carreteras, los ingenieros inciden en la urgencia de resolver el tramo de la carretera general de Mahón a Alaior, así como la de redactar un Plan Director, importante para que la planificación sea coherente. En Ibiza reclaman la intervención por la saturación de la entrada y la salida de Sant Antoni, buscan para eliminar el tramo que discurre por el centro del pueblo de Sant Rafael. En Formentera es urgente la reforma en la carretera principal y la concesión del servicio de transporte público.