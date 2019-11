La inestabilidad marca el tiempo de este fin de semana

Durante este fin de semana no se puede predecir con exactitud qué tiempo hará en cada momento del día. Saldrá el sol, estará nublado, lloverá, hará tormenta, nevará en cotas a partir de 1100 metros y el viento continuará azotando con rachas por encima de los 40 KM/H. En cuanto a las temperaturas, se mantienen estables, con máximas entre 14 y 15º C pero con una ligera subida el domingo. En los próximos días no habrá activada ninguna alerta por mal tiempo.

Predominio de Inestabilidad

Si alguien tenía pensado ir a la playa porque saldrá el sol o alguien que quiere ir a la montaña porque quiera que nieva, se puede ir olvidando. El portavoz adjunto de la AEMET (Agencia Estatal de Metereología), Miquel Gili, afirma que el fin de semana viene marcado "por la inestabilidad", ya que tanto puede llover, lucir el sol o producirse precipitaciones localmente fuertes.

Hoy chubascos y tormentas, podrían ser fuertes y con granizo en Mallorca y Menorca. Cota de nieve a 1100 metros. Temperaturas diurnas en descenso. Vientos de componente oeste con intervalos de fuerte hasta la mañana.https://t.co/xIMJfZW5jR pic.twitter.com/sDVyoiHlzP — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 15, 2019

En cuanto a la nieve, hoy por la madrugada ha nevado con tibieza a partir de los 1.400 metros de altitud y Miquel Gili confirma que para este fin de semana se esperan precipitaciones en forma de nieve a partir de los 1.100 metros, aunque "tampoco con grandes cantidades de nieve".

Temperaturas más bajas que normalmente

El viento continuará causando ciertos estragos, ya que Miquel Gili afirma que en Ibiza llegará a haber rachas por encima de los 60 KM /H, pudiendo llegar a los 70 KM/H. En Mallorca y Menorca no se prevé que superen los 40-45 KM/H.

Las temperaturas máximas, que oscilan entre los 14 y 15ºC, son más bajas que la media en estas fechas. Miquel Gili asegura que la media histórica es más alta que las temperaturas de estos días, aunque se prevé que el domingo suba algún grado la temperatura.