Indignación policial por dejar a los migrantes de una patera 24 horas en el suelo del garaje de Jefatura

Esta madrugada en Portocolom (Mallorca), han sido localizados 13 ocupantes de una patera que han sido trasladados a Palma. El sábado llegaba otra patera con 32 migrantes a aguas de Cabrera. Por cierto, que estas personas han estado durante 24 horas en el suelo del garaje de la Policía Nacional. Cuatro de ellos dieron positivo en COVID.

El sindicato de policía SUP en Balearesha mostrado su Indignación "por la nefasta gestión de las autoridades ante la llegada de pateras a nuestras costas".

Su secretario general, Manuel Pavón, ha denunciado que tanto los agentes como las personas migrantes estuvieron durante muchas horas en un dique portuario a la intemperie, "pero lo más grave, es que varias de estas personas han dado positivo por COVID-19 y el lugar donde se ha decidido que sean ubicadas es el garaje de la Jefatura Superior de Policía de Palma, donde los policías los han custodiado, con el riesgo que para su salud esto puede generar", lamenta el dirigente policial.

Insisten desde el SUP que estas dependencias no cumplen las mínimas medidas de protección y seguridad ni para agentes ni para las personas que han llegado en patera, quienes denuncian han pasado largas horas “tirados” en un suelo de cemento del garaje. Pavón reclama más medios personales y materiales y en infraestructuras adecuadas.

Y es que señalan desde el Sindicato Unificado de Policía que durante este año no dejan de llagar pateras a las costas de las islas y "de nuevo vemos como la gestión por parte de las autoridades competentes, Govern Balear, Delegación de Gobierno sigue siendo la improvisación, han tenido tiempo de implementar medidas, pero de momento no ha está siendo así", señala el SUP.

«Los migrantes llevan 24 horas tirados en el suelo.



La gestión por parte del Govern balear y la Delegación del Gobierno sigue siendo la improvisación. Las dependencias policiales no cumplen las mínimas medidas de protección y seguridad para los policías ni para los migrantes" pic.twitter.com/3WYq5gnwzG — SUP Baleares (@SUPBaleares) July 5, 2021









Explica Pavón que "las dependencias de la Jefatura no cumplen las mínimas medidas de protección y seguridad para nuestros compañeros ni para las personas que han llegado en patera, quienes han pasado largas horas “tirados” en un suelo de cemento, y como no, los de siempre, la Policía, haciéndose cargo de ellos, incluso cuando hay resolución de ser puestos en libertad dado que las diligencias policiales ya han sido finalizadas, pero como no hay donde ubicarlos, se tiene que hacer responsable de su custodia la Policía".

De las 11 personas a las que el Govern o la autoridad que competa no ha facilitado un lugar para pasar la cuarentena, al ser contactos estrechos, dos de ellos de manera voluntaria permanecieron en dependencias policiales bajo custodia policial, lugar inapropiado por no cumplir las medidas higiénico sanitarias y de seguridad.

"Estamos cansados de esta situación, entendemos que es función policial parte de la gestión de la llegada de pateras a nuestras islas, pero no de esta forma, al ser un riesgo para la salud de nuestros compañeros, por lo exigimos que se haga bajo unas condiciones dignas y seguras".

El Sindicato Unificado de Policía insiste "llevamos años pidiendo que nos doten de más y mejores medios materiales, más personal para dar una respuesta eficaz operativa ante esta situación, que se articulen unas infraestructuras adecuadas en nuestras islas para atender como es debido a estas personas que cuenten con las debidas medidas de seguridad y protección. La respuesta hasta ahora, un garaje".

Los 13 detenidos esta madrugada ya están en la Jefatura donde se les hará un test de COVID



Los 13 inmigrantes irregulares interceptados en Portocolom, todos hombres mayores de edad en buen estado de salud, han sido localizados cuando ya habían desembarcado, entre la 1.00 y las 2.00 horas.



Los arrestados han sido trasladados a dependencias de la Policía Nacional en Palma, donde serán sometidos a test de covid-19, como establece el protocolo sanitario.





No es la primera vez que los sindictaos policiales denuncian esta situación. A principios de junio el CEP en Baleares también explicaba como los calabozos de la Policía en Palma estaban desbordados por la llegada de migrantes.