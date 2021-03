Indignación en Mallorca por la felicitación de los socios de Armengol a Bildu

Los socios del Govern de Francina Armengol, los ecosoberanistas de Més per Mallorca, felicitan a Bildu a través de Twitter en su décimo año de historia.

"Felicidades a @EHBildu por su primera década de trayectoria. Un abrazo internacionalista desde la izquierda sobiranista mallorquina!", escribían públicamente los socios de Armengol en sus redes sociales.

Molts d'anys a @ehbildu per la seva 1a dècada de trajectòria!

Una abraçada internacionalista des de l'esquerra sobiranista mallorquina! https://t.co/iZ1MsnhwEV — MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) March 29, 2021

Un tuit que ha provocado indignación entre los mallorquines en Twitter. Los usuarios que se han sentido molestos con el comentario no han podido evitar responder: "No podéis caer más bajo. Sois lo peor de la política balear";"no tenéis ningún tipo de verguenza" o "dais mucho asco chupando el culo a estos criminales, los mallorquines no somos así, no nos representáis, marchaos" han sido algunas de las respuestas.

Podeu anar a la merda de part de un mallorquí. — miquel àngel (@AngelJaume) March 29, 2021

Otros usuarios han recordado, entre las respuestas, el atentado de ETA que mató a dos guardias civiles en Palmanova hace unos años.