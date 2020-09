La increíble conversación entre un okupa y el propietario de la casa cuando se encuentran

Los vecinos de Campos ya no pueden más con la okupación en el pueblo. Ya salieron a la calle para mostrar su rechazo a los acontecimientos que se están produciendo durante estas últimas semanas. Hay diez casas con okupas y cinco familias se han metido en un antiguo restaurante. Hemos hablado con vecinos afectados que reconocen que tienen miedo.

María y su marido tienen una casa en una finca del municipio. Cada cierto tiempo van a visitarla y hace tres meses se llevaron una sorpresa: la cerradura estaba rota y, en su interior, había un hombre viviendo. María nos ha explicado la conversación subrealista que tuvo su marido con el okupa, un conocido joven del pueblo que se acababa de divorciar:

"¿Qué hace aquí?", le preguntó el propietario al okupa. "Buenas tardes, pues me acabo de divorciar y no tengo donde vivir", le contestó el hombre. El propietario quiso contestarle con buenas formas para no entrar en ninguna pelea, aunque le dejó claro que estaba en una propiedad privada consumiendo agua y luz que él estaba pagaba. "Mire, no tengo donde ir, me acabo de divorciar, si quieres llama a la Guardia Civil, que vengan, yo espero aquí, no me voy a mover".

Además a María le indigna la normalidad que le dio el okupa al asunto: "Y por cierto, mándale recuerdos a tu mujer, que yo la conozco mucho".

Lo han intentado, pero no han podido interponer una denuncia, ya que el terreno está a nombre de un tío de la familia de 90 años que se encuentra en una residencia de ancianos que actualmente no pueden ni visitar, por el coronavirus. Por lo tanto, ahora el matrimonio tiene miedo de lo que pueda pasar en la finca. Dicen: "Si un día el okupa no está y la policía encuentra, por ejemplo, una plantación de marihuana, ¿de quién será la responsabilidad?". Esta y otras dudas legales inundan a las víctimas de la okupación.

EL AYUNTAMIENTO DE CAMPOS QUIERE PONER FIN A LA OKUPACIÓN

El Ayuntamiento de Campos ha presentado este jueves en el pleno del consistorio una moción donde se propone que la Policia Local pueda desalojar las viviendas okupadas en un tiempo de 24 hora y que estos se enfrenten a penas de entre uno y tres años de cárcel. La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, ha denunciado que estos okupas se comportan de manera incívica además. El Partido Popular es quien gobierna en el consistorio y, como está previsto que ocurra en otros pueblos, presentará una propuesta para endurecer las medidas contra los okupas. La alcaldesa también ha destacado que no es un tema de colores políticos y pide que el govern de soluciones.