Incendio en s'Albufera: una veintena de casas son desalojadas por la rápida propagación del fuego

Los dos fuegos que han sido declarados este viernes en s'Albufera de Alcúdia continúan activos esta jornada, siendo uno de ellos, el que se ha dado en el camino de s'Amarador el que más preocupa, dada su proximidad al Parque Natural. Según ha informado desde Conselleria de Medio Ambiente este sábado, el incendio declarado alrededor de las 18.12 horas de este viernes en el camino de s' Amarador, es el que se encuentra "más fuerte" a pesar de que a las 08.40 horas de esta jornada ha vuelto a ser declarado de nivel 1 por lo que "ya no existe riesgo para las personas".

Mientras, el segundo foco, declarado este viernes alrededor de las 21.20 horas en el camino de sa Figuereta, más próximo a la depuradora de Muro, se encuentra a esta hora "bastante débil".

UNA VEINTENA DE PERSONAS HAN SIDO DESALOJADAS

Por otro lado, han informado desde el Servicio de Emergencias 112 de Baleares, cuando en la noche de este viernes se declaró el nivel 2 en el incendio del Camino de s'Amarador, fue necesario el desalojo de una veintena de viviendas. Los efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, la Protección Civil, la Unidad Operativa de Emergencias y los Bomberos de Mallorca fueron los encargados de informar casa por casa a los vecinos de la zona de la necesidad de ser desalojados.

#Actualització #IFCamideSamarador > desallotjades una vintena de vivendes ahir vespre, moltes segones residències. No va ser necessari cap reallotjament. --- #Actualización > desalojadas unas veinte viviendas, muchas segundas residencias. No fue necesario ningún realojamiento. https://t.co/iXAIhkeJPp

PRIMERA APROXIMACIÓN AL ÁREA AFECTADA Y BALANCE DE DAÑOS MATERIALES

Con todo, la Conselleria de Medio Ambiente ha ofrecido una primera estimación del área que podría haberse visto afectada por las llamas en s'Albufera de Alcúdia, apuntando a que ascendería a 280 hectáreas. Sin embargo, han matizado desde Medio Ambiente, "es una primera estimación realizada anoche sobre plano. No será hasta que el fuego esté controlado cuando se sepa con exactitud el área afectada por el fuego".

Por su parte desde el 112 han dado a conocer un primer balance de los daños que ha causado el incendio forestal de s'Amarador. El fuego se ha saldado, hasta este momento, con un total de tres viviendas que han resultado calcinadas y dos casas con daños en el exterior.

UNOS 35 EFECTIVOS TRABAJAN EN LA EXTINCIÓN DEL INCENDIO

En cuanto a efectivos del Institut Balear de la Natura (Ibanat) y de la Conselleria que trabajan en extinguir el incendio declarado en s'Albufera de Alcúdia, esta jornada son 35, tres brigadistas, dos conductores, dos técnicos y tres agentes medio ambientales (AMAS). Además, se han movilizado un total de cuatro efectivos aéreos, dos helicópteros; el Canadair, el avión contraincendios del Ministerio de Defensa, que tiene base en Pollença; y un avión de coordinación. Se ha activado también el avión anfibio 'El Blanco' con base en Ibiza, que "ya está de camino", han asegurado desde la Conselleria.

L'incendi segueix actiu: per seguretat, no us apropeu a la zona de s'Albufera.

El incendio sigue activo: por seguridad, no os acerquéis a la zona de s'Albufera. #IFCamideSamarador