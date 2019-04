El Iberojet ya sólo depende de si mismo para ser tercero

El Iberojet Palma sigue dando pasos para confirmarse como uno de los mejores equipos de la LEB Oro en la segunda vuelta del campeonato. El equipo dirigido por Fëlix Alonso llega a la última jornada de la fase regular con la posibilidad real de acabar en la tercera posición, algo impensable al final de una primera vuelta en la que el equipo mallorquín estuvo lejos de las expectativas creadas al inicio de la competición.

Sin embargo, el equipo balear ha sabido darle la vuelta a la situación y puede finalizar la liga por detrás del Real Betis Energía y del Retabet Bilbao Basket, es decir, por detrás de los dos conjuntos descendidos la temporada pasada en la ACB. Los mallorquines han conseguido dar un paso al frente en defensa aumentando su nivel aunque se han encontrado con problemas durante el camino con lesiones de jugadores importantes y con la marcha incluso de un jugador, Jonathan Jeanne, que en principio estaba llamado a marcar diferencias.

Paradójicamente, la salida de Jeanne no sólo no hizo daño al Palma si no que, a la larga, posiblemente haya supuesto una de las noticias en positivo para el equipo ya que tras mucho rastreo en el mercado, el equipo decidió contratar a Boris Barac y y el jugador croata ha respondido a la confianza depositada por Félix Alonso en él de la mejor manera posible jugando un papel clave en los partidos que ha disputado.

De cara al duelo en Castellón, Alonso espera poder contar con Gluditis y Bivià que evolucionan positivamente de las lesiones sufridas ante el Oviedo al igual que con Barac que sigue arrastrando molestias. El que no estará seguro es Mikel Motos que hoy ha iniciado los entrenamientos aunque aún debe recuperar el tono físico para competir.