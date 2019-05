El Iberojet Palma se plantea pedir la Final Four de ascenso a ACB

El Iberojet Palma se ha reunido esta semana con el presidente de la Federación Española de baloncesto Jorge Garbajosa con el apoyo de la Federación Balear, su presidente y vicepresidente, Juanjo Talens y Pedro Terrasa respectivamente, para conocer las condiciones que requiere la organización de la Final a cuatro de ascenso a la ACB.

Este año la Federación ha cambiado el playoff de ascenso ,de tal modo que se juega una eliminatoria previa de cuartos entre los ocho clasificados, y los cuatro ganadores se clasifican para una Final Four en una sede por designar. El directivo Tomeu Verger se reunió con Garbajosa en Madrid según ha admitido en Deportes Cope Mallorca para conocer dichas condiciones.

Por ahora no hay decisión tomada, puesto que lo debatirá la ejecutiva del club en su reunión de esta semana. Se van a calibrar los pros y contras pero Tomeu Verger se mostraba agradecido "a la predisposición del presidente Garbajosa y a la ayuda de la Federación Balear en las personas de Talens y Terrasa. Sería algo muy bonito pero debemo hablarlo. Y por supuesto sólo la pediríamos en el caso de que nos clasificáramos".

El técnico Félix Alonso señalaba que "primero hemos de clasificarnos y estar centrados en lo importante que es el partido de Castellón y tratar de asegurar la tercera plaza".

El técnico se ha mostrado agradecido en el programa "a la respuesta de la gente desde el primer día porque cuando el equipo no respondía y no jugábamos bien, porque llegamos a jugar realmente mal y perder,hemos tenido una parroquia de fieles y nos hemos sentido protegidos por ellos. Y posteriormente ha ido viniendo gente que se ha ido sumando a ese grupo de apoyo".

Jordi Mulet director general del club ha dicho en Deportes Cope que "el club está creciendo pero no tenemos uno de los mejores presupuestos y podría decir que hay clubes que ya no se juegan nada que tienen más presupuesto que nosotros". Además, ha añadido que "en otras islas como Canarias cuentan con un apoyo institucional que aquí no existe más que por parte del Govern al que estamos muy agradecidos".

En cuanto al playoff ha revelado Mulet que "haremos un abono de dos partidos a 20 euros, la entrada para uno 15, los socios no pagarán".