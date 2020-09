La huelga de la EMT afecta a los usuarios: llegan tarde al trabajo, esperas de dos horas y muchos nervios

La cuarta jornada de huelga en la Empresa Municipal de Transportes de Palma sigue creando malestar entre los usuarios. La reunión de este miércoles, de más de seis horas, entre el comité de huelga y la empresa no consiguió la desconvocatoria de los paros que comienzan a hacer mella entre las personas que cogen cada día el autobús. Desde el comité no entienden que no se haya retomado la negociación.

Los usuarios han amanecido en esta cuarta jornada de huelga muy crispdos, con nervios y tensión por culpa de la falta de vehículos. Una de las usuarias afcetadas es Raquel, que vive en Son Gotleu y trabaja limpiando en cuatro puntos diferentes de la ciudad. En estos cuatro días de paro, se ha gastado cerca de 100 euros en taxi para no llegar tarde a su trabajo.

Audio

PIEDRAS Y HUEVOS EN LOS BUSES

En las pasadas jornadas de huelga se han producido pequeños alternados entre los usuarios. Están hartos de tener que esperar hasta dos horas hasta que llegue un autobus, que no puedan subirse a los vehículos debido a que los pocos que hay van llenos y por tener que llegar tarde al trabajo. Los más molestos llegaron a tirar huevos a los vehículos y a romper los cristales con piedras.

EL AYUNTAMIENTO ES POSITIVO CON LAS NEGOCIACIONES

El regidor de movilidad, Francesc Dalmau, ha asegurado que el principal punto de discrepancia es la exigencia por parte de los sindicatos de que el taller de la EMT recientemente municipalizado funcione por las noches, fines de semanas y festivos para el mantenimiento de vehículos. Según Dalmau, se llegó a un acuerdo sobre el punto más polémico, las vacaciones durante el estado de alarma, "con la devolución del 50%".

Desde el Comité, se muestran sorprendidos con la actitud de la empresa. No entienden como después de cuatro días, este miércoles la empresa no quiso seguir negociando por la noche. Se quedaron sin preacuerdo firmado y por eso siguen la huelga. Este jueves, explica el portavoz del comité de empresa, Juan Antonio Salamanca, la EMT tampoco se ha comunicado con ellos para seguir con las negociaciones.