Hoteleros de Palma: ''Recibimos reservas para octubre y eso nos deja en una situación muy complicada''

Los hoteleros de la zona de Palma siguen con la misma incertidumbre y la misma situación desde hace tres o cuatro meses. Desde Navidad, no ha habido cambios de tendencia y las reservas más cercanas son de cara a octubre. En estos momentos, Palma cuenta con 19 hoteles abiertos de 72 y la demanda para Semana Santa es prácticamente inexistente.

No hay cambio de tendencia a corto plazo

Las restricciones continúan en Mallorca y a corto plazo no hay ninguna noticia que haga ver un cambio de tendencia importante en el turismo. Aunque hoy está prevista la apertura del Hotel de Son Vida, el presidente de los hoteleros de Palma, Javier Vich, lamenta que no haya más aperturas previstas porque ''no hay demanda de reservas''. Los pocos hoteles que ven algo de movimiento reciben reservas a partir de octubre visto el proceso de vacunación. Una situación, que asegura Vich, les deja en una situación muy complicada. ''Nos deja en una situación muy complicada porque ya estaríamos apuntando al verano. Queremos pensar que a partir de junio podremos recibir a algún turista con cierta normalidad, aunque no como nos gustaría. De no ser así, ya todos sabemos la catástrofe que puede ser para el sector'', lamenta.

El perfil de cliente ha cambiado

El perfil de cliente que se aloja en estos momentos en Palma también ha cambiado. Explica Vich que los que vienen ahora lo hacen por necesidad. Cuando todo funcionada, los hoteles de Palma se llenaban de gente que venía a pasar unos días de ocio a la ciudad. Ahora, se aloja gente que llega a la isla por motivos médicos, de trabajo, deportivos o gente que visita propiedades. ''Todo se reduce a motivos de trabajo o deportivos'', ha destacado.