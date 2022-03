Hoteleros de Paguera por el cierre del túnel: "Que pase una autopista por delante del hotel nos preocupa"

"Nos han avisado a última hora y nos han perjudicado,podríamos haber tenido opciones como aplazar aperturas pero nos han avisado hace 4 días", así responde el presidente de la Asociación hotelera de Paguera, Toni Mayol, tras el inicio de unas obras que supondrán el cierre del túnel de Son Vic y el desvío del tráficode la Ma1 por Paguera . También en Andratx los vecinos están preocupados por los efectos del desvío del tráfico y la suspensión de las conexiones directas en bus con Palma.





"Nos perjudica bastante que te pase una autopista por delante y por detrás en algunos casos". Para este mes de marzo está prevista la apertura del 55% de las plazas hoteleras de Paguera pero "no ayuda en nada empezar a abrir hoteles y que te encuentres con el ruido que supone una autopista", reconoce el presidente de los hoteleros de la zona.

Mayol ha explicado a COPE que pidieron retrasar a noviembre las obras o que las hubieran adelantado al pasado mes de noviembre para afectar menos al turismo, pero asegura que desde el Consell se les dijo que no hubo manera de cuadrarlo. "Ahora solo nos quedaba ver de qué manera podíamos buscar un recorrido que supusiera la menor afectación en número de plazas", reconoce Toni Mayol que por lo menos se garantiza que el bulevar no se verá afectado "si no nos destruye".

Habrá quejas de clientes

En principio los hoteles afectados van a intentar la apertura como estaba previsto porque ahora aún pueden jugar con poner a los clientes en una zona u otra del hotel, en habitaciones en interior para evitar el ruido. Asumen que "habrán quejas y se pedirá cambio de habitaciones y de hotel. Veremos si se puede lidiar o si las quejas obligan a cerrar".

El tráfico será lento, hay zonas de 30km/h "habrá colas y lo que nos preocupa es que para ir de un sitio a otro se tarde demasiado tiempo", los hoteleros han pedido formar parte de una comision de seguimiento de las obras para poder actuar según se produzcan las quejas por si se puede modificar y mejorar el problema. "No hay otra manera de llegar a Andratx, pero es una desgracia. No nos ayuda nada después del Covid y de Putin", lamenta Toni Mayol.





Obras imprescindibles según el Consell

El Túnel de Son Vic que une Andratx y Calvià estará cerrado desde el lunes en ambos sentidos durante un mes. Luego hasta junio los coches que circulen en sentido Palma deberán desviarse por Paguera hasta junio. El Consell de Mallorca suspenderá las obras en los meses fuertes de la temporada para retomarlas en noviembre. Dice que las obras son imprescindibles para evitar desprendimientos.

Toni Mayol, señala los perjuicios que va a suponer el cierre para las 3.800 plazas hoteleras afectadas por el desvío. Para este mes de marzo se preveía que el 55% de las 15.000 plazas de Paguera estuvieran operativas. Las ocupaciones aún son bajas entre 40-60% y sube hasta el 70% en fin de semana reconoce que esperaban haber empezado mejor de lo que ha empezado. En verano, afirma, sí vemos que puede estar ya dentro de la normalidad a menos que nos afecte más de lo que esperamos la guerra de Ucrania.

El principal mercado es el aleman, con un 90% de visitantes, el resto se reparte entre ingleses, holandeses y franceses que han aumentado gracias al barco que une Alcudia y Francia.

En Paguera hay restauradores que creen que el desvío puede beneficiarles porque pasará más gente por la zona pero los hay como Miguel Ángel que no le ven el beneficio. Además recuerda que la zona sigue en obras cuando ya ha empezado la temporada.

Preocupación también en Andratx

En Andratx también hay preocupación. Ahora deberán desviarse durante 3 meses por Paguera para ir a Palma lo que supone más tiempo para los desplazamientos ya que la velocidad no será la misma y el trayecto es más largo. Algo que por ejemplo se notará en el servicio de taxi. Toni, es taxista de Andratx señala que ahora " los traslados serán mas largos de lo normal y eso puede perjudicar al servicio de taxi".













Los autobuses que unen el Port d'Andratx y Peguera con Palma también dejarán de circular este lunes por el cierre

El TIB elimina las lineas 101 y 102 con linea directa a Palma, mientras duren las obras. Los usuarios de estas líneas podrán continuar viajando para realizar su recorrido habitual con la combinación de las líneas 122 y 103 ya que tendrán que hacer transbordo en Santa Ponça. El TIB ha reforzado los horarios pero lamentan los hoteleros que con este cambio les costará más cerrar las plantillas. "Nos afecta muchísimo por nuestros clientes y trabajadores. Este año hay mucha falta de trabajadores para nuestro sector, los que vienen en autobús de Palma si hay trasbordo nos descartan por lo incómodo que resulta".

Marc, vive en Andratx, es usuario habitual de este servicio y lamenta " si el bus ya tardaba para ir a Palma ahora será peor con los transbordos, esto va a fastidiar a mucha gente".