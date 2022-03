Hoteleros de Mallorca reconocen que no hay problemas de abastecimiento aunque no esconden su preocupación

Los hoteleros de Mallorca mantienen de momento la previsión de apertura de sus establecimientos para este mes de abril. Eso sí, en estos momentos, la vicepresidenta de la FEHM, Maria José Aguiló, solicita rapidez en la toma de decisiones por parte del Gobierno y las administraciones competentes para bajar de inmediato el incremento de costes energéticos y otro tipo de suministros que están asfixiando a las empresas.

Aunque a día de hoy no hay problemas de abastecimiento, hay preocupación. Los proveedores ya están advirtiendo de la imposibilidad de garantizar el suministro de diferentes productos, especialmente alimentarios y químicos. Tampoco tienen capacidad para fijar precios y los incrementos en productos esenciales como huevos, carne o pescado, han subido de manera importante. Unos incrementos que, asegura Aguiló, no pueden asumir. Insiste la vicepresidenta en la necesidad de adoptar medidas de forma inminente para no poner en riesgo ni la temporada ni la viabilidad de las empresas.

Hoteleros de Alcudia, listos para empezar la temporada

Los hoteleros de Alcudia se preparan para tener una temporada ''óptima'' aunque las previsiones no son tan positivas como en años anteriores a la pandemia. De cara a Semana Santa esperan una ocupación de casi el 90% y esperan que el resto se anime a abrir a lo largo del mes de abril. El presidente de los hoteleros de Alcudia, Jaume Horrach, ha explicado que de momento la falta de suministros no les está afectando. Asegura el presidente de los hoteleros de la zona que de momento, hay stock suficiente para mantenerse abiertos. Aún así, esperan que se solucione el problema del transporte en las próximas semanas.

Audio









Explica Horrach que este año cuentan con la ventaja de que Pascua cae relativamente tarde en relación a otros años, y eso anima a los hoteleros a abrir. El perfil que se alojará en sus hoteles son clientes de distintas nacionalidades: especialmente británicos que están muy activos. También alemanes, nórdicos y turismo peninsular y local. La guerra en Ucrania tampoco ha afectado de manera directa a los hoteleros de esta zona. Asegura Horrach que sus clientes tienen ganas de venir a disfrutar de los encantos de esta zona de la isla.