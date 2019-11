Hotel Es Príncep: mejor nuevo hotel de lujo del mundo

Hablamos con Isabel Mairata, propietaria y gerente del hotel Es Príncep. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, miércoles 6 de noviembre de 2019.

El Hotel Es Princep, ubicado en el barrio de Sa Calatrava de Palma, acaba de ser premiado como mejor nuevo hotel (Best newcomer or back on the scene hotel) en los premios Condé Nast Johansens 2020 a la excelencia. La propietaria y directora del establecimiento mallorquín, Isabel Mairata, recogió el premio ayer noche en una gala celebrada en el hotel The May Fair de Londres.

Hotel Es Princep es el único hotel de Baleares que ha resultado premiado por esta prestigiosa guía internacional. Solo 8 hoteles españoles han sido seleccionados en esta edición de los premios Condé Nast Johansens 2020.

Hotel Es Princep se inauguró en 2018 y es el único hotel de 5 estrellas de Palma que pertenece a la selecta marca de lujo The leading hotels of the world. Es propiedad de la familia Mairata. Es el único de su categoría que combina una ubicación perfecta en el centro histórico de Palma con vistas espectaculares de 360 grados sobre la bahía de la ciudad. El establecimiento fue diseñado para integrarse en el entorno de altísimo valor histórico y paisajístico donde se ubica: justo encima del Baluard de Es Príncep, una majestuosa fortificación del siglo XVI. El hotel ofrece además una gastronomía local de alta calidad gracias a un equipo de cocina y sala dirigido por el chef Andreu Genestra (1 estrella Michelín).

Estos premios se crearon hace 38 años para reconocer la excelencia en todos los hoteles, spas y lugares seleccionados por las guías Condé Nast Johansens (de la editorial de Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller y Vanity Fair). En la actualidad son una marca de calidad muy reconocida por los consumidores de lujo y profesionales de viajes de todo el mundo con una audiencia de 6 millones de lectores.