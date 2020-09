Horrach: "Los hoteles pierden más dinero abiertos que cerrados y, aun así, los mantenemos abiertos"

El cierre de hoteles en Mallorca es un goteo constante desde agosto que no se detiene y afecta a todas las zonas turísticas de la isla. HM Hotels cuenta con 13 establecimientos hoteleros en Mallorca y, a día hoy, solo tienen 2 abiertos. Han cerrado 5 en las últimas semanas, el último el pasado viernes en Playa de Palma.

"Los hoteles pierden más dinero abiertos que cerrados. Cuando un hotel está cerrado, solo tiene pérdidas. Pero muchas veces abres, y pierdes todavía más dinero", asegura Toni Horrach, director general de HM Hotels. ¿Y por qué mantenerlos abiertos? Horrach lo tiene claro: "porque son nuestros dos hoteles en Palma, en la capital, y hacemos ese esfuerzo de mantenerlos abiertos".

El director general de HM Hotels añade que "es imposible tener abierto en Playa de Palma, en otoño bajan precios y necesitamos más ocupación, lo cual hace inviable con esta situación mantener las puertas abiertas. Y eso que esta zona turística es de las mejores de Mallorca, por la ubicación que tiene, al estar tan próximo al aeropuerto".

¿En qué fallamos como destino? Para Horrach está en la comunicación de destino seguro. "Para impulsar los viajeros, hay que ser muy estrictos con las medidas sanitarias, lo hacemos en los hoteles y se ha demostrado con los pocos contagios que ha habido en estos establecimientos, pero falta transmitirlo a la sociedad".

Podríamos pensar que la situación en Ciutat es mejor que en otras zonas de la isla, por eso de ser la capital, pero la realidad es bien distinta. De 72 hoteles en Palma, solo 37 están abiertos, y, como asegura Horrach, "hay que tener en cuenta que a día de hoy se mantienen abiertos pese a perder más que teniendo cerrado".

El turismo nacional se ha movido más dentro de la península, hacen falta ayudas para que los propios residentes puedan alojarse en destino, fomentar el turismo de interior, cercano, la demanda natural de Baleares no está, y "los registros que tenemos ahora de coronavirus no son buenos para atraer turistas", apunta el empresario.

Otra consecuencia es la bajada del precio de las habitaciones. "Tiramos de precio como solución ante problemas de ocupación, pero ahora es una cuestión de demanda, que no hay. Por más que bajemos los precios, con las consecuencias que tiene para el establecimiento esta medida, porque los gastos no bajan, la demanda no aumenta".

Sobre la negociación de la prórroga de los ERTE's, Horrach asegura que están en vilo y que la ampliación hasta el 31 de enero "es insuficiente". La inercia actual es prorrogar el último día y la percepción por parte de empresarios y trabajadores es "incertidumbre, no sabemos qué decir a los trabajadores de en qué situación van a quedar en dos días, tenemos sensación de improvisación y no puede parecernos bien".

Para Horrach un escenario muy optimista no llegaría antes de abril o mayo, con la planta hotelera abierta con ocupaciones y precios por debajo de lo normal. Reactivar Palma este otoño e invierno no se aventura posible, ya que ahora vienen los cuatro peores meses de los hoteles de ciudad. Nuestra situación y registros no invitan a ser optimistas si la situación de la pandemia no cambia.