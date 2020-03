Heroínas tras el mostrador

El carnicero, la frutera, el quiosquero, la panadera, el pescadero, la cajera, el reponedor, la farmacéutica, el transportista... junto a sanitarios, policía local, nacional, guardia civil y ejército, son el pilar que está sosteniendo nuestra sociedad, que nos hacen sobrevivir en esta crisis. Y queremos rendir nuestro homenaje a todas esas personas anónimas que, tras el mostrador de su tienda, se exponen a contagiarse, a ellos mismos y a sus familias, para que al resto no nos falte de nada. Y ojo, que las cuentas no salen. Levantar la persiana cada mañana sale caro, las ventas han caído en picado, pero su responsabilidad, compromiso, solidaridad es tal, que cada mañana salen de su casa temprano para que tengamos pan, prensa, carne, fruta, leche, pescado y un sin fin de alimentos de primera necesidad más. Como Tolo, el dueño de la Carnicería Vallespir. Va solo a trabajar. Tenía 2 empleados, pero ha tenido que hacer un ERTE.

De casa a la carnicería y de la carnicería a casa transitando por calles mudas, vacías, huérfanas de ciudadanos, una imagen que sólo habíamos visto en las películas y que ahora es la realidad de nuestros pueblos y ciudades. Pero en casa está bien.

Nos dice que no nos preocupemos, que carne vamos a tener todo el tiempo que dure esta extraña situación.

Como pan, del día, tampoco nos faltará. Carlota, de Es Forn de Bonaire, agradece ahora la fidelidad de sus clientes ayudándoles en todo lo que necesiten para que no salgan de casa.

No es fácil, nada. Y es que en un momento, nos cambió la vida.

En la panadería y pastelería de Carlota no solo mimam a los clientes, también a los empleados. Y se empeñan en hacer lo imposible para no tener que tramitar un ERTE.

Y a los mallorquines, con esta Semana Santa robada, nos quedarán las recetas típicas de esta fecha, para que sea menos amarga, más dulce, un poco más como siempre, alrededor de una mesa con la familia.

Y en estos días en que tanta información se demanada, la cara contraria, las ventas de prensa en papel, han caído en picado, todavía más. Loli, la quiosquera de Multicentro, es alegre, enérgica, vital, sonriente, pero ahora no se reconoce.

Y esas heroínas, aunque ellas dicen que no lo son, y que solo hacen su trabajo, pero una parte de los aplausos de las 8 de la tarde saben que van por ellas. Por nuestras cajeras. Ahora reciben las gracias, casi de cada cliente. No las abrazan porque no nos dejan. Les dicen “fuerza” cuando se alejan con la compra hecha. Mari Carmen, encargada de pedidos del Corte Inglés de Jaime III, ni tiene ojeras ni ha perdido la sonrisa, y eso que el trabajo de las últimas semanas les ha pasado por encima, varias veces. Porque en el fondo lo saben, son unas heroínas.