¿Habrá sanción para López Toca?

La reacción del mallorquinismo en las redes sociales no se ha hecho esperar tras conocer esta semana la sanción de tres partidos al técnico Vicente Moreno y pide que también el colegiado cántabro López Toca sea sancionado por sus errores.

Y es que además de verse como una sanción muy exagerada, Moreno destacó tras el partido que no se había dirigido al árbitro sino a sus jugadores y que el cuarto árbitro le malinterpretó. Moreno dijo varias veces "no he dicho nada" antes de irse a vestuarios en el Nuevo Arcángel.

El tercer partido es por reincidencia ya que el técnico ya sufrió una sanción en la primera vuelta por protestar.

La reacción de muchos aficionados en las redes sociales ha sido preguntar si el colegiado del partido que tuvo errores de bulto durante el partido en Córdoba también recibirá castigo. Y es que hubo varios errores claros, como pitar un fuera de juego a Salva Sevilla habiendo recibido el despeje de un rival.

Y notorios son la jugada del penalti de Leo Suárez en el que no se aprecia contacto suficiente, y los dos goles concedidos en fuera de juego, tanto el de Aridai para el Mallorca, fuera de juego previo de Lago, como el 2-1 de Piovaccari que es fuera de juego previo al remate de cabeza del delantero.

Por lo pronto López Toca, que cumple segunda temporada en la categoría de plata, no está designado para dirigir ningún encuentro el fin de semana, aunque fuentes del comité señalan que en muchas ocasiones los colegiados no dirigen en dos jornadas consecutivas. Habrá que ver si el Comité le deja sin arbitrar varias semanas por la labor del colegiado del pasado fin de semana que tanta polémica ha provocado con errores de bulto.