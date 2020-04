No habrá aprobado general, se evaluará a partir de los resultados recogidos antes del confinamiento

Educación no descarta la vuelta presencial a las aulas aunque dependerá de la decisión de Sanidad. El conseller Martí March ha querido dejar claro que el criterio no es el del aprobado general además se prevé que el primer trimestre del nuevo año escolar será de refuerzo ya que no se prevé avanzar más materia este curso.

Martí March no ha descartado la vuelta a las aulas aunque insiste en que dependerá siempre las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Sólo la Universidad acabará el curso con enseñanza online porque así se acordó aunque no se descarta algún examen presencial o práctica.

El conseller dice "no se puede dejar sin valorar este curso y apostamos para que la evaluación se base en los resultados que los alumnos han obtenido durante las dos primeras evaluaciones y, en todo caso, si con el trabajo hecho durante el tiempo de la suspensión de las clases presenciales, pueden mejorar los resultados, esto se tenga en cuenta, pero en ningún caso se podrá tener en cuenta para bajar la nota».

La Conselleria ya está trabajando en las medidas que se tendrán que tener en cuenta para reforzar los contenidos que no se hayan podido impartir en las condiciones adecuadas y las vías de apoyo al alumnado que necesite un especial acompañamiento.

Las instrucciones también han tenido muy en cuenta el caso del alumnado de segundo de bachillerato que tiene que presentarse a las pruebas de acceso a la universidad (PBAU). Este alumnado ha visto modificadas las fechas de las pruebas que ahora se celebrarán el 7,8 y 9 de julio.

SE MANTIENE EL CALENDARIO ESCOLAR

Se mantiene el calendario escolar en lo que se refiere a los días lectivos a todos los niveles, excepto en el caso de los alumnos de segundo de bachillerato que finalizarán las actividades lectivas el 19 de junio de 2020.

Se mantiene el calendario de las pruebas presenciales del mes de septiembre a secundaria. En el caso de bachillerato, los centros tienen que organizar las pruebas extraordinarias de evaluación los días 1, 2 de septiembre para los alumnos de segundo de bachillerato y hasta el 3 de septiembre para los alumnos de primero de bachillerato.

La evaluación final ordinaria (que se hace el mes de junio) en todos los niveles la tiene que llevar a cabo el profesorado del equipo educativo a partir de las evidencias de aprendizaje que habían recogido de su alumnado antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales

La repetición de curso, atendida la situación actual, es de aplicación extremadamente excepcional y siempre que se considere que esta medida es la más beneficiosa para el alumno. En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y al Bachillerato y FP, se flexibilizarán los criterios de promoción y titulación, según el acuerdo al que se llegó ayer a la Conferencia Sectorial de Educación, y que se regulará en una Orden Ministerial que se publicará próximamente.

Los alumnos podrán recuperar las calificaciones negativas, sean del curso actual o sean de cursos anteriores, y aumentar las calificaciones positivas que tenían antes de la suspensión. Cada centro tiene que establecer los procedimientos y criterios y adaptarlos en cada situación. La recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores se podrá hacer mediante trabajos, actividades y/o pruebas presenciales o a distancia, según la evolución del estado de alarma.

En la evaluación final ordinaria se tiene que hacer una relación de los alumnos que han sufrido una situación de especial dificultad durante la suspensión de la actividad presencial para seguir las actividades lectivas no presenciales. La relación de estos alumnos se hará llegar al Departamento de Inspección Educativa.

Para facilitar a los alumnos la recuperación de las materias en las cuales han obtenido una evaluación negativa en la evaluación final ordinaria del mes de junio, se tiene que elaborar un plan de refuerzo individualizado que tiene que tener en cuenta las circunstancias de cada alumno durante el periodo de suspensión de las actividades presenciales.

Atendiendo a la situación excepcional derivada de la epidemia del COVID-19 y a las dificultades económicas que previsiblemente experimentarán muchas familias, se tendrán que evitar cambios en los libros de texto para el curso 2020-2021 en todos los niveles educativos.

Los exámenes oficiales presenciales de todas las enseñanzas del IEDIB se pueden hacer de forma telemática.

ALUMNOS DE FP

En el caso de la Formación Profesional, para lo que resta de curso 2019/20 los centros pueden flexibilizar la realización del módulo de formación en centros de trabajo (FCT): con periodos extraordinarios, repartir el mismo módulo de FCT entre diferentes centros de trabajo, simulaciones de tareas laborales en el centro educativo para sustituir las del centro de trabajo y ampliar a empresas del entorno social y laboral del alumno la posibilidad de hacer las FCT.

Para los alumnos de 1º de FP, se habilita un periodo extraordinario de refuerzo en septiembre, de carácter voluntario y no evaluable, para desarrollar los contenidos prácticos de los que los alumnos se hayan visto limitados o poco trabajados debido al periódo de confinamiento

El módulo FCT y el nuevo módulo de proyecto, se calificará como “apto” o “no apto” y no hará media con la nota final en FP básica y en FP de grado medio. El módulo de proyecto de GS se puntuará numéricamente del uno al diez y hará media con el resto de calificaciones del curso 2019-20.

En los casos de aquellos estudiantes que se encuentran cursando un ciclo formativo en modalidad dual, y este se haya visto interrumpido por la finalización de su relación laboral por las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, pasarán a la modalidad ordinaria en sus respectivos centros educativos.