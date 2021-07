La Guardia Civil busca el cuerpo de Nuria Escalante en una casa de Sant Antoni

La Guardia Civil ha retomado la búsqueda del cuerpo de Nuria Escalante por segundo día en una casa de Sant Antoni, donde los agentes han llevado a cabo desde las 8 horas la inspección de un pozo ubicado en la vivienda. Es en la localidad ibicenca donde fue vista por última vez la mujer alicantina de 52 años, que desapareció el 31 de octubre de 2018.

Las fuerzas de seguridad iniciaron ayer el registro del domicilio con la ayuda de la Policía Local de Sant Antoni, después de que los investigadores recibieran nuevas pistas en el marco de la investigación que se sigue para encontrar el cuerpo de Escalante. El abogado de la familia, Josep María Costa, confía en que esta nuevas pruebas "den resultados".

Por otro lado, el letrado ha recordado que "un sobreseimiento judicial no significa que no continúe la investigación", por lo que ni él ni la familia han mostrado "sorpresa" tras la reactivación de la búsqueda de alguna pista relacionada con la desaparición de la mujer. Sabe que han "seguido trabajando" y que la investigación "no se ha parado nunca", pero cree que los medios han sido insuficientes.