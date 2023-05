La Guardia Civil detiene a diez personas involucradas en la riña tumultuaria de Magaluf

La Guardia Civil detuvo en la madrugada de ayer a ocho varones y dos mujeres, por la supuesta participación en una pelea en la que participaban numerosas personas en Magaluf. La pasada madrugada, patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de Calvià fueron alertadas de una reyerta multitudinaria en la calle S’ Olivera.

A la llegada de los agentes, comprobaron que unas 50 personas estaban participando en una trifulca, por lo que los efectivos se desplegaron entre ellas para tratar de que finalizaran y se dispersaran. Durante la actuación, los guardias civiles detuvieron a dos mujeres, una española y otra argentina, una por atentado a agente de la autoridad, al intentar agredir a un agente y a la otra por daños en un vehículo de la Policía Local de Calvià. Igualmente detuvieron a un hombre de nacionalidad rumana por lesiones, por agredir a otro joven al que le propinó un puñetazo sin mediar palabra, al que dejó inconsciente y malherido, por lo que tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro médico.

Una vez dispersadas las personas que participaban en la pelea, la Guardia Civil a través de visualización de videos grabados por cámaras deseguridad, identificó a un grupo de jóvenes de nacionalidad portuguesa, como principales causantes de la riña multitudinaria, después de varias gestiones los localizaron y detuvieron en la madrugada de hoy lunes en un hotel de Llucmajor donde estaban alojados.

Además, como consecuencia de la intervención, cinco guardias civiles precisaron asistencia médica por heridas de carácter leve y seis participantes en la pelea resultaron igualmente heridos, uno de ellos grave.

Preocupación en el sector del ocio nocturno

El presidente de la asociación balear de ocio nocturno (ABONE), Miguel Pérez-Marsá, pide que se haga un esfuerzo en incrementar la seguridad de la zona, pero sobre todo critica a algunos empresarios de la zona de Magaluf que no ponen de su parte para limitar estas agresiones; "Algunos empresarios no se adaptan a la nueva política de seguridad, y siguen vendiendo alcohol a precios muy baratos. Además, no realizan ningún tipo de control, lo que provoca que se formen numerosas peleas", ha explicado.