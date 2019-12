Un guardia civil cobra 68 euros, un Policía Nacional 150 y un alto cargo político 1.800 por el mismo plus

Sigue el debate tras conocerse que 6 altos cargos de Podemos del Govern cobran un plus de residencia de 22.000 euros anuales. Unidas Podemos ha justificado este complemento que unido a sueldo de 56.000 euros de un director general superan al de la presdienta del ejecutivo balear.También la presidentra del Govern, Francina Armengol, que dice que siempre se ha hecho. Algo que es legal pero que los ciudadanos ven con muy malos ojos y más viniendo de Podemos que era la formación que ha criticado los altos sueldos en el pasado.

Y nos preguntamos qué pasa con policías nacionales, guardias civiles o médicos que también vienen desplazados y no cobran esos complementos.

LOS GUARDIAS CIVILES COBRAN 68 EUROS Y UN POLICÍA NACIONAL 150 POR ESE COMPLEMENTO

Tomás Quesada, representante de JUCIL Baleares, les recuerda a nuestros políticos que a ellos, a los guardias civiles que vienen destinados a Baleares sí les cuesta y pasan penurias para afrontar los gastos que les supone el desplazamiento.

Los 6 altos cargos políticos del Govern cobran ese plus de 22.000 euros por tener fijada su residencia fuera de Baleares, una cantidad que supone todo el sueldo anual de un agente de la benemérita que sale de la academia, como recuerda Quesada y que suelen ser los que precisamente son destinados a Baleares.



Un guardia civil en Baleares cobra 68 euros por el plus de residencia y en el caso un agente de la Policia Nacional sumando también el de territorialidad sube a 150 euros. Desde el sindicato policial JUPOL Baleares, Chechu Enrique, les recuerda a los políticos que " los alquileres y la cesta de la compra es la misma para todos" y denuncia como con los precios actuales se les va el sueldo completo en el alquiler y por eso los que vienen obligados abandonan Baleares en cuanto pueden.

EL PLUS DE LOS MÉDICOS DESPLAZADOS ES DE 92 EUROS

No sólo los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ven obligados a compartir vivienda por no poder hacer frente a un alquiler, el de los médicos es otro colectivo que sufre esta situación muchos han tenido que residir en habitaciones de hospitales en Ibiza. En su caso, el plus es de 92 euros mensuales.

Desde el Sindicato médico de Baleares (Simebal), su presidente Miguel Lázaro afirma que "aunque es legal parece que nos están tomando el pelo".