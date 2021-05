El Govern tiene que aprobar el toque de queda para que el TSJ ratifique la medida

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha declarado inadmisible la petición del Govern de que le autorizara mantener varias medidas sanitarias tras el fin del estado de alarma, entre ellas el toque de queda, porque no estaban aprobadas en Consell de Govern cuando se hizo la consulta. Debido a esta sentencia, el Govern aprueba hoy el toque de queda para que el TSJ se pueda pronunciar. Esto es porque los jueces no se pueden pronunciar sobre decisiones que todavía no están adoptadas.

Los magistrados consideran que, dado que el Consell de Govern no ha aprobado las medidas en el momento de efectuarse la solicitud a la Sala contencioso-administrativa del TSJ, no se cumple el requisito previsto en la norma procesal. El TSJ considera que tiene que tratarse de medidas ya adoptadas por el equipo de gobierno autonómico.

Por ello el Govern convocará este miércoles un Consell de Govern extraordinario para aprobar las medidas para el control de la pandemia que decaen con el fin del estado de alarma el 9 de mayo, entre ellas el toque de queda, para que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) se pronuncie al respecto.