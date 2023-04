El Govern pide a los bancos que faciliten la información sobre la deducción para hipotecas variables

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, junto a la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha pedido a las entidades financieras que "pongan a disposición de sus clientes de manera más fácil" la información sobre la nueva deducción autonómica de los intereses de las hipotecas variables.

Durante una rueda de prensa este martes previa a reunirse con los representantes de Caixabank, Caixa Colonya y Cajamar, Armengol ha destacado que esta deducción es "completamente novedosa y única en toda España" y que forma parte de las 19 deducciones autonómicas que Baleares pone a disposición de los ciudadanos en esta nueva campaña de la renta.

Además, Sánchez ha recordado que esta deducción se estima que beneficie a 400.000 personas, lo que representa más de un 80 por ciento de las declaraciones que "se han presentado en esta comunidad un año normal", aunque ha matizado que este 2023 esperan que el porcentaje sea mayor debido al incremento de deducciones y a la amplitud del umbral de renta, lo que considera que hará que más ciudadanos de clase media y obrera se puedan beneficiar de estos descuentos fiscales.

En este sentido, la consellera ha explicado que en otras campañas de la renta el límite de ingresos era "mucho más heterogéneo y más bajo", algo que ahora ha cambiado, ya que o no hay límite de ingresos, o hay un único límite que es de 33.000 euros en la declaración individual y 52.800 en la declaración conjunta, algo que considera que "aumenta el abanico de personas que podrán acceder a los beneficios fiscales por renta".

Asimismo, ha señalado que esta nueva deducción es para paliar la diferencia de intereses entre 2022 y 2021 que el ciudadano ha pagado de más con motivo de la inflación que ha afectado al alza del euribor, un índice que ha cerrado el año por encima del 3 por ciento.

Para que el ciudadano sepa cuánto ha pagado de más este año a causa de la inflación, debe solicitar a su entidad bancaria esta información e incluirla en el apartado de la declaración de la renta donde se indica, un trámite para el que piden a las entidades su colaboración, facilitando e informando de este proceso a sus clientes.

Por su parte, Armengol también ha subrayado que esta es una medida que forma parte del 'escudo social' implementado por el Govern "que tiene que ver con que la ciudadanía de Baleares tenga mas dinero en el bolsillo en un año especialmente difícil por las consecuencias trágicas de la guerra de Ucrania y la subida de la inflación y los precios" y que concluye con que "la clase media y trabajadora de esta comunidad pagará menos impuestos que nunca en Baleares".

Por último, tanto Armengol como Sánchez han advertido de la importancia de no enviar el borrador estatal al realizar la declaración, ya que éste no tiene en cuenta las deducciones autonómicas porque el programa no las incluye de oficio.