El Govern lanza una campaña de ayudas para mejorar la eficiencia energética en viviendas y edificios

El Govern ha lanzado una campaña de ayudas para la mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales en nuestras islas. El objetivo es dar a conocer estas ayudas, ya que del total de los 29,5 millones de euros recibidos de fondos europeos, sólo se había concedido un millón.

Estas ayudas se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre de 2023. El plazo para presentar solicitudes era inicialmente hasta el día 1 de septiembre pero se prolongó hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de no perder ese dinero.

¿Para qué sirven? En las vivendas propias, tendrás una ayuda de hasta el 40 % de tu inversión, en un máximo de 3.000 euros. Podrás cambiar ventanas, poner placas solares, mejorar tus tejados o para la climaticazación de estos con sistemas más eficientes energéticamente, tal y como lo explica en los micrófonos de Cope Mallorca el Director General de Vivienda, José Francisco Reynés.

Afirma Reynés que, en el caso de que vivas en un edificio residencial, tendrás una ayuda de hasta el 80 % de tu inversión, que será de un máximo de 18.800 euros.

Todos estos fondos Next Generation provienen de Europa, y si no se gastan completamente, la administración los tendrá que devolver y pagar una serie de intereses. A día de hoy no se ha llegado ni a la mitad de las cifras necesarias para cumplir el objetivo, ya que solamente se han recibido unas 400 solicitudes de las 985 necesarias. La fecha límite es el 31 de diciembre.