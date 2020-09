El Govern confina los primeros cuatro barrios de Palma

Son Gotleu, Can Capes, la Soledad norte y una parte de son Canals son los barrios de Palma en los que comenzarán a aplicarte nuevas medidas más restrictivas para frenar el avance de la COVID-19. La resolución se publica hoy y entra en vigor este viernes a las 22 horas durante 15 días prorrogables.

En estas zonas: se restringe la entrada y salida de personas; se recomienda a la población que no salga de casa; se prohíben las reuniones de más de cinco personas; los aforos se reducen al 50% y todos los negocios deberán estar cerrados a las diez de la noche. También estos deberán habilitar un horario específico para los mayores de 65 años; se cierran parques, jardines, gimnasios y se prohíben ferias y fiestas.

Pese a la restricción de la movilidad, la consellera de Salud, Patricia Gómez, ha especificado que no afectará a quienes se tengan que desplazar para asistir al centro sociosanitario, al trabajo o los centros docentes y educativos.

La incidencia en estas zonas triplica la de Baleares y desde las instituciones destacan la alta densidad de población que además existe en estos barrios, por lo que esto influye en la transmisión de la enfermedad. Gómez explica que esta decisión se ha tomado en base a criterios epidemiológicos, sociales y asistenciales. Explica Gómez que la incidencia en Son Gotleu es de 496 casos por cada 100.000 habitantes y la tasa de positividad de las pruebas PCR es del 18%.

Estos barrios suponen el 5% de la población de Palma. La Policia Local y la Policia Nacional vigilarán que se cumplen las medidas de confinamiento en estos cuatro barrios de la ciudad y que se cumple el horario de cierre a las 22 horas.

Hem acordat, de forma coordinada amb @SalutGOIB, establir mesures temporals per a la contenció del COVID-19 a quatre barriades de Palma: Son Gotleu, Can Capes, La Soledat Nord i Son Canals. És una decisió difícil, però necessària per lluitar contra la pandèmia. Suposa:



