El Govern balear elabora un protocolo especial para la acogida de niños ucranianos en las escuelas

El Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar, Convivèxit, ha elaborado un documento de buenas prácticas para la acogida de niños refugiados en los centros educativos de Baleares.

El objetivo de este manual, según ha explicado la Conselleria de Educación y Formación Profesionalo, es favorecer una atención integral y acompañamiento para el alumnado refugiado y para sus familias.

A pesar de que los centros educativos de Baleares tienen una serie de protocolos que se aplican al alumnado que se incorpora fuera de plazo para facilitar la adaptación, se ha considerado que el alumnado refugiado afronta un reto más sensible puesto que es muy probable que conserve recuerdos dolorosos ligados al abandono repentino de su hogar y además llega a entornos donde no hay caras familiares y dónde no se habla su idioma.

La directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa, Amanda Fernández, ha explicado que los centros educativos de Baleares están acostumbrados a acoger alumnado extranjero, pero en este caso se añaden las "terribles circunstancias" asociadas a la situación que se vive en Ucrania y se ha considerado pertinente ayudar a los centros con recursos para atender la situación especial de estos niños y adolescentes, y a sus familias.

Actualmente está llegando alumnado procedente de la zona de Ucrania a través de varias vías: familias que vienen por su cuenta, familias refugiadas por vías institucionales y familias que están siendo acogidas por otras familias a través de ONG.

La prioridad, han explicado, es encontrar un asentamiento estable para las familias y posteriormente se asignará plaza escolar en los lugares más próximos del domicilio. El objetivo es facilitar al máximo la matriculación.

En el caso de las familias que vienen por sus medios y tienen residencia en Baleares ya se está matriculando el alumnado y en los otros casos se irá haciendo a medida que cuenten con un destino familiar estable.