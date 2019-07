En el Govern de Armengol ganan ellas, 7 mujeres y 5 hombres

El segundo Govern balear liderado por la socialista Francina Armengol lo conforman siete mujeres y cinco hombres y, además de la propia presidenta, seis de los miembros del gabinete repiten y cinco son de nueva incorporación. Hoy toman posesión de su cargo en un acto que tendrá lugar en el patio del Consolat de Mar. Hay 5 consellers nuevos, el resto repiten.

Avui he signat el decret de composició del @goib que tindré l'honor de presidir els pròxims 4 anys. Ho faré acompanyada de 6 conselleres i 5 consellers. Junts treballarem per continuar la transformació iniciada i seguir ampliant drets, oportunitats i serveis públics per a tothom pic.twitter.com/AUgQJRE5TO