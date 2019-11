El Govern apuesta por el vehículo eléctrico, los talleres por el de hidrógeno

Coche diésel, coche con gasolina, coche con electricidad y coche con Hidrógeno. El presidente de Aberan (Asociación Balear de Especialistas Reparadores de Automoción y Náutica) , Julio González, asegura que el futuro no está en el vehículo eléctrico sino en el de hidrógeno. Afirma que es la única vía para dejar de contaminar, ya que el hidrógeno da energía de una forma limpia. Julio González confirma que desde Europa les aseguran que en 2050 el 75 % del transporte usará el hidrógeno como fuente principal de combustible para el vehículo. Este gas puede funcionar tanto en un coche convencional como en un coche eléctrico.

La situación es inviable

Desde Aberan, aseveran que el uso de coche eléctrico es muy complicado en la sociedad, ya que hay una carencia de puestos de recarga y que aunque los talleres mecánicos "se están adaptando" no les llegan muchos para reparar. Julio González asegura que es “muy complicado” recargar un vehículo eléctrico si no tienes un chalet, ya que si no lo tienes “no hay soluciones viables”.

Desde Aberan, confirman que la solución es el coche con Hidrógeno y que hay que hacer “hincapié” en esta forma de combustible, ya que es la única verdaderamente limpia. También piden que el Govern trabaje para crear la planta de Hidrógeno en Lloseta, para así convertirse en “una referencia” a “nivel europeo”.

Sin Soluciones

Mientras que el alcalde de dicho municipio, Chema Muñoz, afirma que ni el Ministerio de Transición Ecológica ni el Govern de les Illes Balears se han puesto en contacto con él, medio año después de enviar toda la documentación que le pidieron.