El Govern advierte de la situación crítica de Baleares

Siguen subiendo los casos de coronavirus en Baleares, en las últimas 24 horas se han confirmado 245 positivos, 50 más que ayer, aunque es cierto que se han hecho casi 1.000 PCR más. Bajan los ingresos aunque hay cuatro personas más ingresadas en las UCI. La parte positiva es que no se ha comunicado ningún fallecimiento. Este miércoles Manacor queda confinado durante los próximos 15 días.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días en las islas aumenta y es de 205 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia más alta se sitúa en Ibiza, con 245 casos por cada 100.000 habitantes. En general en las islas ha habido un aumento durante la última semana. El portavoz del comité de gestión de enfermedades infecciosas, Javier Arranz, ha explicado que esta subida puede llegar a su máximo dentro de unas cuantas semanas, por lo que es muy importante estar prevenidos.

LA INCIDENCIA EN IBIZA SE DISPARA

Además, destaca Arranz que la situación es muy crítica en Ibiza,especialmente en Sant Antoni, donde en la última semana hay una tasa de positividad del 20% de las pruebas. Arranz ha señalado que "no descartan" nuevas medidas en Ibiza ciudad, Sant Antoni de Portmany y Santa Eulalia por los datos de incidencia acumulada y tasa de positividad. Precisamente, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y los alcaldes de toda la isla también se han reunido hoy para estudiar si se aplican nuevas medidas restrictivas.

Audio

En cuanto al estado de alarma, las comunidades tendrán que decidir a partir del 9 de noviembre si continúan con él o no. En el caso de Baleares, Arranz ha explicado que dependerá de la situación en la que nos encontremos, aunque cree que es una herramienta que tiene facilidades para actuar, como por ejemplo si en algún momento se tuvieran que cerrar los puertos y aeropuertos.

MANACOR, CONFINADO A PARTIR DE ESTE MIÉRCOLES

Esta noche comienza el confinamiento del municipio de Manacor y Arranz ha querido destacar la importancia de realizarlo bien. Dice que se puede hacer vida aparentemente normal, dentro del municipio, pero que no se debe. Destaca que hay que evitar completamente al máximo las reuniones sociales que no sean entre convivientes: “es mejor no ir a cenar”, ha dicho. Hace hincapié en que es un momento clave para hacer las cosas bien.