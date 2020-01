El Gobierno activará este viernes "todos los mecanismos" para ayudar a las zonas afectadas por 'Gloria'. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que convocará mañana una reunión "urgente" con la que "activar todos los mecanismos" para ayudar a las zonas afectadas sin "esperar al Consejo de Ministros del martes". "No vamos a escatimar ningún recurso", ha prometido.

En la visita, Sánchez se ha mostrado "conmovido" por la situación. Durante una breve intervención ante la prensa, Sánchez ha expresado su "compromiso" de atender la petición del Govern de aprobar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil -figura anteriormente denominada como 'zona catastrófica'-.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha especificado que su voluntad es que sean incluidas en esta declaración zonas de Ibiza, Formentera, Menorca y el Llevant de Mallorca para que los afectados puedan acceder a ayudas públicas.

El presidente del Gobierno ha sobrevolado antes el área del delta del Ebro y ha viajado a Mallorca en el helicóptero de la Guardia Civil, que ha aterrizado en un campo de fútbol municipal de Capdepera. Sánchez ha llegado al muelle de Cala Rajada poco antes de las 14.15 horas y ha sido recibido con aplausos de un grupo de vecinos. Seguidamente, ha saludado a las autoridades y a efectivos de seguridad y emergencias que han participado en los operativos durante el temporal.

El presidente ha asegurado que trabajarán en coordinación con el Govern y el Consell de Mallorca, así como con el resto de instituciones afectadas en toda la geografía española para "responder con la urgencia que merecen" las necesidades de los vecinos. Sánchez ha concretado que su intención es que estos mecanismos ayuden a paliar económicamente los efectos del temporal tanto en familias como en negocios.

LOS AFECTADOS

Precisamente el presidente del Gobierno ha visitado la zona de Cala Rajada más afectada. Ahí ha visto cómo ha quedado el restaurante Nora, un local que está situado en la primera línea y que ha resultado totalmente destrozado tras la borrasca. El propietario es Roger. Él, junto a su familia y amigos, pasaron miedo dentro de su local intentando paliar los efectos de la tormenta. Estuvieron más de 24 horas seguidas dentro del local.

Roger calcula que hasta dentro de un mes y medio no podrá continuar con su actividad. Continuaban con el restaurante abierto incluso en temporada baja y para la borrasca tomó una serie de medidas que no funcionaron, como poner maderas en la parte inferior de la entrada. No se imaginaba estos efectos.

Y el vicepresidente del club náutico de Cala Rajada, Carlos Loshuertos, cuenta que, por suerte, había pocas embarcaciones amarradas durante estos días porque es temporada baja, unas 50 o 60, dice. Aunque la mayoría de las que quedaron han resultado muy afectadas. Dos se han hundido por completo. También ha habido muchos daños en las infraestructuras.

Y es que dice Carlos que los propietarios estaban ya avisados de que debían llevar las embarcaciones a puertos mas seguros, al de Alcúdia, por ejemplo. Por este motivo, los seguros no cubrirán los daños, que calculan que ya superan los 40.000 euros. El puerto continúa con su actividad, aunque hasta dentro de un mes no volverá todo a la normalidad.

POLÍTICAS ORIENTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO

El presidente también visitará en los próximos días zonas afectadas de Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Además, ha pedido "hacer una reflexión" y orientar las políticas y recursos públicos atendiendo al cambio climático, ya que "está agudizando los efectos" de este tipo de fenómenos meteorológicos, ha razonado.

Sánchez también ha llamado a desarrollar "una cultura de prevención y seguridad" para minimizar los efectos de la meteorología extrema.

Finalmente, tanto Sánchez como Armengol han querido reconocer el trabajo de los alcaldes y concejales, los cuerpos de seguridad y las organizaciones no lucrativas y vecinos "que echan una mano en estos momentos tan complicados". Igualmente, Sánchez y Armengol han manifestado su preocupación por las tres personas que continúan desaparecidas en Baleares, deseando que sean encontradas lo más pronto posible con vida.

Por su parte, el alcalde de Capdepera, Rafael Fernández, ha valorado la "sinergia" entre la administración estatal, autonómica y local, asegurando que han estado en permanente contacto durante estos días.