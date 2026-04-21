Ginard admite que la guerra en Oriente Medio rebaja las expectativas del vuelo directo a Abu Dabi

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha reconocido que el conflicto en Oriente Medio ha enfriado las previsiones sobre la nueva ruta aérea directa entre Palma y Abu Dabi, que se inaugura el próximo mes de junio. Según Ginard, esta conexión se presentó con una " gran expectativa " como puerta de entrada al turismo asiático, un visitante que "busca shopping, cultura y museos". Sin embargo, debido a la guerra, ha admitido que "indudablemente, ya está y sus expectativas no son las mismas".

Las expectativas no son las mismas" Guillem Ginard Conseller insular de Turismo

El conseller ha expresado su preocupación por el impacto general en la temporada turística. Aunque considera que Mallorca es un destino seguro, advierte de que un incremento en los precios de los combustibles a causa del conflicto "nos afectará de forma negativa". A pesar de ello, las expectativas para la temporada "eran buenas" antes de que estallara la crisis.

Lucha contra la oferta ilegal

Ginard ha destacado en COPE el esfuerzo del Consell en la lucha contra los pisos turísticos ilegales, una de las cuestiones que más preocupan. Gracias a un incremento del presupuesto y de los recursos humanos, se ha puesto en marcha un plan de choque que ha permitido retirar " más de 8.000 ofertas ilegales que se han detectado en plataformas", lo que supone sacar del mercado unas 40.000 plazas.

Se han retirado más de 8.000 ofertas ilegales de plataformas" Guillem Ginard

Para 2025, el conseller ha anunciado que se implementará nuevo personal y se mejorarán los procedimientos para que las sanciones tengan "seguridad jurídica y no decaigan". El objetivo es atajar una oferta que, según sus datos, vio cómo las actas de infracción se multiplicaron "más de un 300%" entre 2023 y 2024.

El reto de la saturación

Sobre la saturación turística, Ginard ha matizado que no es un problema generalizado "en todo el territorio y en todo momento", sino que se concentra en "determinados sitios y a horas concretas", como Formentor o el centro de Palma. Para gestionarlo, el Consell está implementando una plataforma inteligente de destinación que permitirá monitorizar los flujos de visitantes en tiempo real y redirigirlos para evitar colapsos.

El responsable de Turismo ha recordado que "desde el año 2015 al 2023 se otorgaron 90.000 plazas turísticas", una cifra a la que hay que sumar la oferta ilegal no contabilizada. Por ello, ha defendido la actual política de crecimiento cero de plazas, que se mantendrá durante toda la legislatura para contener la presión sobre el territorio.

Guillem Ginard en COPE Mallorca

Un turista más allá del sol y playa

Ginard ha insistido en que la estrategia de promoción no pasa por vender "sol y playa", algo que "se da por presupuestado". El objetivo es atraer a un "perfil de turista que más interesa, que es muy respetuoso" y que busca "experiencias auténticas" durante todo el año. En este sentido, ha destacado el potencial de la oferta cultural de la isla.

Para ello, se aprovechará el trabajo realizado para la candidatura de Palma a Capital Cultural 2031 para crear un sistema de coordinación entre las iniciativas privadas y las administraciones públicas. La meta es dar a conocer la "brutal" oferta cultural de Mallorca y posicionarla como un atractivo clave para un turismo de mayor calidad. "Vender cultura nos da valor", asegura Ginard.