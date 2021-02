Gestores de Baleares: ''Conocemos a nuestros clientes y, al final, sus dramas son nuestros dramas''

Desde el inicio de la pandemia, numerosos clientes han acudido a las gestorías para gestionar los ERTE y plantear incluso la posibilidad de un ERE. Casi un año después del inicio de la pandemia, los gestores ven que muchas empresas tendrán muy complicado continuar con su actividad y que no les quedará más remedio que eliminar a toda la plantilla de trabajadores.

De hecho, muchas empresas que tenían en ERTE a sus trabajadores pensaban sacarlos de esta modalidad cuando se pasara el plazo mínimo de 6 meses para mantenerlos. Ahora, tal y como explica el presidente del Colegio de gestores de Baleares, Miguel Ángel García, muchos clientes, empresas y autónomos han decidido empezar a despedir, incluso antes de ese plazo arriesgándose a devolver las cuotas a la Seguridad Social porque la situación es crítica y no pueden acumular más deuda.

Muchas empresas, al borde del cierre

Miguel Ángel García explica que la situación se está convirtiendo en una ''odisea de ir tapando agujeros con ahorros'' y ha llegado un momento que no lo pueden mantener. ''El cierre de estas empresas es prácticamente automático en la vía de despedir a sus trabajadores, convocar EREs y liquidar lo que puedan'', explica García. ''Sí que es cierto que nos están llegando muchos clientes que no ven viabilidad en su negocio'', añade.

García cree que esta situación va a ir en aumento por la dependencia de las islas al turismo, ya que las expectativas ''son bastante pesimistas''. Lamenta además que la mayoría de los casos que llegan a las gestorías ''no son clientes, si no amigos'' y han tenido una gran avalancha de trabajo. ''Los gestores estamos muy encima de las personas que vienen a nuestros despachos. Conocemos a toda su familia y al final, sus dramas, son nuestros dramas'', explica.

Problemas para solicitar ayudas

Algo complicado también para los gestores ha sido ayudar a sus clientes a solicitar las ayudas ya que muchas de esas ayudas a día de hoy no han llegado. Por eso, piden medidas que lleguen a todos. ''En alguna ocasión las ayudas se han agotado en 40 minutos o en un día, este no es el camino. Si realmente se quiere ayudar a aquellos que lo necesitan, se tienen que tomar otras medidas, medidas que realmente lleguen a todos los necesitados. Esto no está sucendiendo'', asegura García. ''A nosotros nos supone un trabajo importante, pero después nos sentimos decepcionados al ver que esas ayudas no llegan'', concluye.

