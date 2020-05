El gato callejero que se ha unido al paseo de dos perros durante todo el confinamiento

Aquí no vale la teoría del perro y el gato. Ha ocurrido en Mallorca y ha enternecido a todos los que siguen la cuenta 'Los Olvidados de Son Reus', una organización que tiene como fin que la sociedad conozca a todos los perros y gatos que terminan en la perrera Municipal de Palma.

En su cuenta de Facebook, la organización ha compartido una fotografía de dos perros paseando y un gatito que se ha unido a sus paseos durante todo el confinamiento.

Es curioso que, al parecer, los dos perros no habían interactuado con otros canes y han acogido sin ningún tipo de problema a este gato callejero. La dueña le pide en Redes que no les haga tanto caso ya que son muchos en casa y ha lanzado este simpático comentario:

''Querido gatillo de la calle...no nos hagas tanto caso. En casa ya tenemos un circo de 5 pistas. Eres un maestro del contoneo, y de los arrumacos, y para colmo, te frotas con nuestros perros que da gusto verlos sin saber qué hacer. Has roto sus esquemas y para colmo, les has aliviado los paseos durante el confinamiento. No habrán interactuado con los de su especie, pero sí contigo. Gracias''.

UN PERRO QUE BUSCA DUEÑO

Desde Los Olvidados de Son Reus comparten numerosas imágenes de perros y gatos que buscan hogar o a su dueño. Uno de ellos es este, el teléfono que aparece en el chip del animal no responde al teléfono. Es un abuelito y pasa sus días en la jaula 40. Desde la organización están pidiendo difusión por si alguien lo reconociera.